Oprichters Carrie en Gerard blikken terug op kledingwinkel én 'praatplek' Black Widow: 'We gingen uit van wat mensen wél konden. De rest leerden ze wel een keertje'

Het oorspronkelijke plan van Carrie? Een werkloosheidsproject opzetten, toen ze zelf in de jaren '80 door bezuinigingen werkloos werd. De gemeente Rotterdam gaf het voorzetje, maar Carrie dook er maar al te graag in. "Ze startte met een aantal vriendinnen een kledingwinkeltje", vertelt Gerard in de documentaire, die gemaakt is door Tomas Stolk van Feniks Film en Ines Balkema van Stichting Mythe Ontkracht.

Ines Balkema en Carrie Jansen | Foto: Rijnmond

De jeugdwerkloosheid was destijds enorm. "Er waren geen kansen, de deur zat gewoon dicht", vertelt Carrie over die tijd waarin de jeugd nauwelijks aan de bak kwam. "We zijn met zijn vijven begonnen. De meiden gingen kleren en sieraden maken." Maar de droom was groter. Er moest een eigen winkel komen, een commerciële zaak, waarmee geld te verdienen viel. Gerard - destijds het liefje van Carrie en de vader van haar kinderen - werd bij de winkel betrokken.

"De naam komt van 'The curse of the black widow', waarin de vrouw elke keer als ze seks had gehad haar partner vermoordde. Dat vond ik zo'n mooie naam; want ook wij waren powervrouwen. Ik denk niet dat Black Widow ooit had kunnen ontstaan als er geen werkgelegenheidsproject was geweest."

Op maat gemaakt

Veel glim en lakleer was wat de klok sloeg in de kleding van Black Widow. "We maakten alles op maat en daar waren mensen blij mee", blikt Carrie terug. "Er kwamen toen net veel Surinaamse meiden naar Nederland, die hadden qua bil een andere pasmaat dan de Nederlandse meiden. Ze waren dolblij dat we kleding voor hen op maat konden maken. Echt een feestje."

Maar niet alleen de Surinaamse vrouwen zagen de zaak wel zitten. Sterker nog: het sociale aspect werd meer en meer belangrijk aan de Nieuwe Binnenweg. "Het moest ons huis worden ook, maar dat bleek later goed te zijn gelukt. Mensen zeiden dat ze zich hier lekker en thuis voelden; een plek waar je jezelf kon zijn."

Tegelijkertijd hadden zowel Carrie als Gerard de drive om het leven van anderen weer op de rails te krijgen. "We dachten voortdurend: met wie kunnen we aan het werk en wie verdient het om mee te doen? We wilden het project opzetten zodat mensen uiteindelijk een baan zouden hebben. De mensen waarmee we werkten zouden niet zo makkelijk aan een maatschappelijk aanvaardbare baan komen."

'Wat je niet kan, leer je vanzelf wel'

Toen de zaken liepen, was er al gauw meer mogelijk. Ze namen 'lastige' stagiaires en personeel aan; mensen die niet konden rekenen bijvoorbeeld, of stille krachten die zichzelf niet durfden uit te spreken. "Wij gingen uit van wat ze wél konden. Wat je niet kan, dat leer je vanzelf een keertje", zegt Carrie.

Debora bijvoorbeeld. Een "extreem verlegen" meid, zoals ze het zelf zegt. "Ik durfde niets. Dat ze het met me hebben volgehouden, is een wonder." Ze trok zelf de stoute schoenen aan toen ze eens bij Black Widow binnenstapte en bezig was met een mode-opleiding. Of ze mocht werken in deze bijzondere zaak, vroeg ze aan Carrie. Het antwoord was vrijwel direct 'ja'. "Ik had drie slapeloze nachten toen ik moest beginnen. Ik dacht dat ik alles heel goed moest doen, maar dat hoefde niet. Ik mocht er gewoon zíjn. Ik kreeg de kans om mezelf te bewijzen."

Gerard: "We wisten niet of het met haar ging lukken, want ze kon best stil vallen. Maar als je ziet wat ervan is geworden, dan is dat heel knap. Ze heeft zich ontwikkeld als iemand die optreedt en politieke verhalen kan houden." Ze staat momenteel voor de klas als docent beeldende kunst en vormgeving. "Wat ik toen had bij Black Widow, probeer ik nu met de leerlingen. Dat er iemand is die zegt: hier ben je veilig. Dat gun ik die kinderen. Black Widow was dat voor mij en ik hoop dat door te geven aan de volgende generatie."

Carrie en Gerard (rechts) in 1984. | Foto: Archieffoto

Carrie richtte zich op een gegeven moment meer op de sociale advocatuur en de winkel kwam in handen van Gerard. Met studeren startte ze op haar 50e, vier jaar later was ze klaar. Tot eind vorig jaar was dat haar 'job'. "Ik ben altijd gelukkig geweest in mijn leven, omdat ik altijd heb gedaan wat ik wilde. Wil je studeren? Ga studeren! Wil je werken? Ga werken", legt ze uit. Een boodschap die ze ook aan de Nieuwe Binnenweg uitdroeg.

Dat Carrie op een gegeven moment op de achtergrond verdween wat betreft de winkel, vond Gerard jammer. Het overnemen van de zaak was wennen voor hem, omdat hij daarvoor als vliegende keep speelde. "Maar ik bleek geschikt", zegt hij.

'Het winkelgebeuren houdt op'

Maar het doek viel twee maanden geleden. Een eigen beslissing, want "het winkelgebeuren houdt een beetje op", zegt Gerard over de verschuiving naar online verkoop. "Ik wens me niet daaraan aan te passen. Ik kan niet iets in gaan pakken na een mailtje en er dan nooit meer iets van horen. Dat kán ik niet en dat doé ik niet. Maar dat moet haast wel als je een winkel wil hebben."

Dat de winkel 'opeens' dicht was, was een klap voor velen. "Je kon hier kleding en accessoires vinden om je identiteit mee uit te drukken, wat die identiteit dan ook was", zegt een van de klanten, Rianne, in de documentaire. "Het stond voor gezelschap, voor praten, voor openheid en voor zijn wie je bent. Het lef hebben om dat te doen, om de verandering te maken ondanks dat alles veel van hetzelfde is. Het was een soort praatplek - en een winkel", voegt Catlyn toe.

Natuurlijk is kleding online te koop, maar het haalt de charme eraf, vindt Rianne. "Er heerste een fijne sfeer. Dat dat er niet meer is, vind ik jammer." Voor Gerard zelf geldt dat ook. "Ze voelen zich hier thuis en hebben het als huiskamer ervaren. Ik hoop dat iemand elders dat hier op gaat zetten - want zoiets moet er wel zijn."

De documentaire 'Black Widow, helaas gesloten' is zaterdag om 17:15 uur te zien op TV Rijnmond en wordt elk uur herhaald.