Joris Lutz over de heerlijke humor van zijn beroemde vader Luc: ‘Op z’n sterfbed had hij een visioen: een koud biertje!’

In de jaren tachtig brak Joris Lutz als acteur door in de razend populaire komedieserie ‘Ha die pa!’. Daarin speelde hij samen met zijn beroemde vader Luc Lutz. “Dat is begonnen als een soort grapje”, legt Joris uit. “Maar binnen de kortste keren keken er een miljoen mensen naar. Als ik over straat liep, begonnen er opeens allemaal mensen tegen me aan te praten. In het begin dacht ik: wat gebeurt er allemaal? Maar ik vond het destijds ook wel grappig. Nu zegt het me helemaal niks meer, bekende Nederlander zijn. Laatst was ik in de supermarkt toen een klein meisje met dreadlocks tegen me zei: ‘Ik ken jou. Jij bent die jongen van Ha die pa!’. Ik zei dat het niet kon, omdat ze daar veel te jong voor was. Waarop haar moeder antwoordde: ‘Nee hoor, ze kijkt naar het Herhaalkanaal!’. Daar kan ik dan weer wel erg om lachen.”

Kindervriend

Joris Lutz is een veelzijdig artiest. Tegenwoordig is hij ook kinderboekenschrijver en maakt hij muziek voor kinderen. Iets dat hij naar eigen zeggen ‘het leukste’ vindt dat er bestaat. “Ik houd enorm van kinderen”, zegt Lutz op de plek waar het Clara Ziekenhuis ooit stond. Het voormalig hospitaal in Rotterdam-Zuid is een belangrijke plek voor hem, omdat zijn zoon Rodin er werd geboren. “Ik wilde al vanaf mijn veertiende kinderen. Mijn zus is vijftien jaar ouder dan ik. Die had twee hele leuke dochters. Daar paste ik altijd op. Ik vond dat zo tof, dat ik dacht: dat wil ik ook wel. Waar mijn liefde voor kinderen vandaan komt? Geen idee! Mijn vader had het ook. Die hield ook zo van kinderen. Misschien komt het wel omdat ik diep in mijn hart zelf ook nog een kind ben. Kinderen geven me het gevoel dat het goed komt met de wereld. Kinderen willen het graag goed doen. Ze zijn lief voor dieren, ze zijn lief voor andere mensen, als ze spelen spreken ze regels af... Later komt de hebberigheid en de manifestatiedrang. Maar kinderen zijn zo lekker onbevangen. En ik heb altijd leuk contact met ze. Dan zet die meneer met die lange haren een raar stemmetje op en die roept: ‘Hé, ik ben Kees Kleibeuker! Luister effe, ouwe dibbes...’. Dat vinden ze geweldig. Dan roepen ze vaak: ‘Jij kan gek doen! Jij bent lekker gek!’. Heerlijk...!”

Vader

Tenslotte neemt Joris Lutz presentator en goede vriend Sander de Kramer mee naar de Laurenskerk. Hier vond in 2001 de uitvaart plaats van zijn vader Luc. “Het was een drukte van jewelste. Mijn vader kende de dominee van de Laurenskerk goed. Dus hij had zijn eigen uitvaart van te voren tot in de puntjes geregeld. Ik keek mijn ogen uit. Er waren zóveel mensen! Heel veel mensen condoleerden me die ik nog nooit had gezien. Het was een prachtige ceremonie.”

Gevraagd hoe het voor Joris was om zijn vader te verliezen, antwoordt hij: “Het klinkt misschien stom, maar het was eigenlijk heel natuurlijk. Dat komt ook omdat mijn vader tot de laatste zijn humor hield. Ik zal nooit meer vergeten dat hij op sterven lag. Wij zaten allemaal rond zijn bed. Opeens fluisterde hij iets. Hij had een visioen, zei hij. We keken hem met grote ogen aan. Toen riep hij op serieuze toon: ‘Een koud biertje...!’. Och, wat hebben we gelachen. Helemaal toen mijn zus zei: ‘Je mag geen bier. Dat is hartstikke slecht voor je’. Waarop mijn broer uitriep: ‘Slecht voor hem? Pa ligt op sterven!’. Zo hebben we afscheid van hem genomen. Wat ik overigens wel raar vond, was het moment dat ik zijn telefoonnummer uit mijn mobieltje wiste. Opeens kwam het heel hard binnen dat hij er niet meer was.”

Sanders Lied

Speciaal voor het programma Sanders Gerse Gasten heeft Joris Lutz een lied geschreven: Plaatsen waar ik aan terugdenk. Tegen De Kramer: “Tja, ik wist natuurlijk dat ik ooit in jouw programma zou belanden. Dus heb ik maar alvast een nummer gemaakt, haha.”