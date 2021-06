Bouw Rottemerentunnel een stapje verder

Voor de aanleg van de verbindingsweg zijn ter grootte van honderd voetbalvelden de bomen weggehaald om plaats te maken voor wat je een grote zandbank met water zou kunnen noemen. Het is een soort zwembad van twee kilometer, verdeeld in tientallen bouwkuipen gevuld met water. De komende periode wordt daar beton in gestort.

Voor de eerste bouwkuip is maar liefst vierduizend kuub beton gestort, goed voor zo'n 350 betonmixers vol. Na de stort van deze vloer volgen het komende jaar nog 32 bouwkuipen. In totaal gaat het om zo’n 130 duizend kuub beton, wat gelijk staat aan 52 volle olympische zwembaden.

Bij de bouwkuipen voor de Rottemerentunnel wordt er nat ontgraven en onderwaterbeton aangebracht. In totaal wordt beton gestort in ruim dertig bouwkuipen de komende periode, waarbij er per bouwkuip dag en nacht wordt doorgewerkt. Dat is noodzakelijk, omdat er bij het storten van de vloer tussentijds niet mag worden gestopt. Er komen duikers aan te pas die de funderingen aanpakken. Kortom: een sterk staaltje Nederlands architectuur die hier om de hoek komt kijken.

Benieuwd hoe dit precies in zijn werk gaat? Bekijk hier de video.