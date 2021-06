Foutje: Rotterdammers willen wel betalen, maar kunnen niet

Door een technische fout bij de gemeente Rotterdam hebben bijna elfduizend Rotterdammers problemen rond het betalen van de maandelijkse kosten voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ze moeten 19 euro per maand betalen, maar door die storing lukt het niet om het geld over te boeken.

De invordering wordt gedaan door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dat incasseert de vaste bijdrage namens de Rijksoverheid voor 1,5 miljoen Nederlanders die gebruik maken van de diensten via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

"Door een technische fout heeft de gemeente Rotterdam onjuiste gegevens aan het CAK doorgegeven. Hierdoor is in het begin van 2021 voor een groep klanten onterecht de eigen bijdrage gestopt en gecorrigeerd. Later bleek dat deze inwoners wel een eigen bijdrage moesten betalen in 2020. Veel klanten zijn hierover door de gemeente Rotterdam en/of het CAK geïnformeerd. Inmiddels zijn de gegevens gerepareerd", meldt de woordvoerder van het CAK.

De gemeente Rotterdam zit met de kwestie in de maag. Een woordvoerder biedt bij voorbaat al excuses aan voor de ontstane situatie en het ongemak. "Een deel van de cliënten heeft geld teruggestort gekregen over de maanden tussen januari en december 2020 waarin zij ondersteuning hebben ontvangen en de eigen bijdrage voor hen van toepassing was. Zij dienen het onterecht teruggestorte bedrag terug betalen. Dit is natuurlijk heel erg vervelend voor deze Rotterdammers. Als mensen het niet in één keer kunnen betalen is een kosteloze betalingsregeling mogelijk."

De klanten worden volgende week per brief vanuit het CAK geïnformeerd. Ze krijgen een persoonlijke brief met uitleg. Ook krijgen ze een financieel overzicht.