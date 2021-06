Reusachtige, groene cocon in Schiedamse kerk: 'Het lijkt alsof alles hier buiten heel groot is en wij heel klein zijn'

"Als je de cocon binnengaat, kom je eerst spiegeldeuren tegen. Daarna kom je terecht in een cilinder, waarna een opening je naar de cocon brengt. Dat is een gigantische ruimte die uitnodigt om te zitten, lopen, kijken", vertelde Hofman eerder op Radio 1. Op de achtergrond is rustgevende muziek te horen. De kunstenaar vertelt dat de cocon vooral voor 'hoop' staat. "We hebben zo lang binnen gezeten door corona. Groen is de kleur van hoop en de cocon is een manier om tot bezinning te komen."

Voor het maken van de 'Stadscocon' liet de kunstenaar zich inspireren door de Sint Janskerk en een Japanse tempel, die hij een aantal jaar geleden bezocht.

Dat 'tot bezinning komen' lukt een aantal bezoekers die alvast een kijkje mochten nemen wel. Cultuurvlogger Marco Dreijer voelt zich geborgen in de cocon. "Het lijkt alsof alles hier buiten heel groot is en wij heel klein zijn." Bezoeker Willemien Kamps voelt zich daarentegen duizelig. "De wanden bewegen een beetje, dus ik heb echt het idee alsof ik heen en weer beweeg."

Influencer Danielle Lakeman herkent de rust wel. "Het is ook de muziek die het rustgevend maakt. Het voelt écht alsof je in een cocon bent." Speciaal voor het kunstwerk schreef Hofman een muziekstuk, samen met componist Jasper le Clercq, dat tijdens het bezoek is te horen.

Cocon vanaf de entree | Foto: Floortje van Gameren

Vos en badeend

Het is voor Florentijn Hofman niet het eerste grote kunstwerk dat hij heeft neergezet in de regio. Hij is ook de maker van de metershoge vos, die in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken staat. Daarnaast is Hofman wereldwijd bekend om zijn enorme badeend, dat eerder in China en Taiwan te zien was.

De groene cocon in Schiedam is vanaf zaterdag te bezoeken, vanwege de coronamaatregelen slechts door enkele bezoekers tegelijk. De kerk is vervolgens tot en met 12 september van dinsdag tot en met zaterdag open.