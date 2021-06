Man die verslaggever Rijnmond aanviel krijgt taakstraf en moet schadevergoeding betalen

De man die op Eerste Paasdag verslaggever Jacco van Giessen van Rijnmond aanviel bij een kerk in Krimpen aan den IJssel, moet een schadevergoeding van 500 euro betalen en een taakstraf van zestig uur uitvoeren. Dat is hem vrijdag opgelegd tijdens een zogenoemde OM-hoorzitting.

De 43-jarige Krimpenaar viel de verslaggever op zondagochtend 28 maart uit het niets van achteren aan, toen hij kerkgangers vragen stelde over de opening van de Mieraskerk in het dorp ten tijde van corona. Het voorval staat op camera. Van Giessen deed aangifte en heeft melding gemaakt bij Persveilig.

Na het incident ontstond maatschappelijke onrust. Dezelfde dag werd ook een verslaggever in Urk aangevallen. "Journalisten krijgen tijdens hun werk soms te maken met bedreigingen of geweld. Als journalisten hiermee te maken krijgen, wordt het moeilijker om verslag te doen. De politie en het Openbaar Ministerie (OM) nemen aangiftes van journalisten van bedreiging en mishandeling daarom zeer serieus. Ook worden er hogere straffen geëist of opgelegd", meldt het OM.

De verdachte heeft twee weken de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.

"Deze straf ligt in lijn der verwachting", zegt advocaat Frank van Ardenne over de taakstraf en de schadevergoeding die is opgelegd. "De verdachte heeft twee weken de tijd om verzet aan te tekenen, maar wij hopen dat het hiermee klaar is en dat Van Giessen dit nare hoofdstuk kan afsluiten."