Vier verdachten overvallen René van der Gijp en Nikkie Tutorials komen op vrije voeten

Bij de invallen in december werd onder meer een auto in beslag genomen | Foto: Politie

Vier verdachten die vastzaten voor de reeks overvallen op onder meer Nikkie de Jager (NikkieTutorials) en René van der Gijp, komen op vrije voeten. De advocaten van meerdere verdachten pleitten vrijdag in de rechtbank voor vrijlating. De vier blijven wel verdachten in de zaak. Waarom zij het proces in vrijheid mogen afwachten, is niet duidelijk.

In totaal moesten vrijdag zeven verdachten op een zitting verschijnen. Eén van hen gaat nadat hij uit voorlopige hechtenis komt, wel in vreemdelingenbewaring. Hij is eerder in België aangehouden en hier tot ongewenst vreemdeling verklaard. In totaal blijven drie mensen vast zitten.

De politie hield begin december 2020 bij diverse invallen meerdere mannen aan. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij onder meer de overval op René van der Gijp in Dordrecht en de woningoverval op Nikkie de Jager (NikkieTutorials) in Uden. Ook waren er woninginbraken en overvallen in Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Rotterdam.

Bij de invallen zijn destijds onder meer een auto, dure horloges en andere sieraden, geld, kleding, tassen en munitie in beslag genomen. Dat geldt ook voor verschillende gegevensdragers en inbrekersgereedschap.

Beloning voor gouden tip

Justitie loofde eerder deze week een beloning uit van tienduizend euro voor de gouden tip die kan leiden tot de aanhouding van een aantal verdachten van een reeks gewelddadige overvallen op vermogende Nederlanders. Daarvoor zijn eind vorig jaar al acht mensen aangehouden, maar de politie is nog op zoek naar verdachten van de overvallen in Dordrecht, Ridderkerk en Uden.

De tip die kan leiden tot de aanhouding en vervolging van de nu nog niet aangehouden verdachten, kan rekenen op een beloning van tienduizend euro. Ook als mensen meer informatie hebben over de verdachten die al vastzitten, kunnen een deel van de beloning krijgen.