Museumliefhebber? Deze musea in de regio zijn met nieuwe tentoonstellingen klaar voor bezoekers

In het Nederlands Fotomuseum kun je onder meer terecht voor een fototentoonstelling 'NOW YOU SEE ME MORIA' die gaat over het leed van de vluchtelingen in het vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos. Persoonlijke ervaringen, woede en pijn liggen aan de basis van een bijzonder project waarin vluchtelingen via Instagram foto’s en verhalen delen over hun dagelijkse leven in Moria, het grootste vluchtelingenkamp van Europa.

Kinderen achter prikkeldraad in Moria | Foto: Nederland Fotomuseum

In het Wereldmuseum staat de tentoonstelling What a Genderful World al maanden klaar om getoond te worden aan publiek. De tentoonstelling laat de visie van diverse culturen op gender zien.

Ook de Kunsthal in Rotterdam opent haar deuren. Dieren spelen een grote rol in de nieuwste expositie: We Are Animals. Deze tentoonstelling is tot en met 22 oktober 2021 te zien.

In het Natuurhistorisch Museum is de tentoonstelling ‘Dode Dieren met een verhaal’ uitgebreid met een deel over de gevolgen van het coronavirus op dieren. In het afgelopen jaar raakten verschillende dieren verstrikt in een mondkapje en in sommige gevallen leidde dat tot de dood. Het museum heeft een meeuw opgezet met een mondkapje om zijn bek en nek.

Het Stedelijk Museum Schiedam wordt momenteel verbouwd, maar daar is iets op bedacht: de Stadscocon. Dat is een groot project van kunstenaar Florentijn Hofman die het kunstwerk in de Grote Sint Janskerk tentoonstelt. Je stapt de cocon, een opblaasbare slurf van 26 meter hoog en 10 meter breed, bij binnenkomst in. Een cadeau aan de stad Schiedam!

In het Dordrechts Museum is vanaf zaterdag de tentoonstelling 'Diep Geworteld' te zien. De aandacht voor bomen en bossen is nu relevanter dan ooit. Door de klimaat- en de gezondheidscrisis zijn we ons steeds meer bewust van de waarde van de natuur.

Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Bomenstichting toont het Dordrechts Museum in Diepgeworteld de veelzijdigheid van de boom in zes eeuwen Nederlandse schilderkunst.

Jacoba van Heemskerck, Twee bomen, 1908, Stichting Kunstmuseum Den Haag | Foto: Dordts Museum

Het Museum Hoeksche Waard exposeert Speel Goed. Moet er een verschil zijn tussen speelgoed voor jongens en meisjes? Door de eeuwen heen zijn de maatschappelijke rollen voor mannen en vrouwen veranderd. Vrouwen zijn niet langer voorbestemd voor het huishouden en mannen zijn niet meer de enige kostwinnaar. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven vindt dat er geen verschil moet zijn tussen het speelgoed van jongens en meisjes. De expositie 'Speel Goed' laat de bezoeker zelf een conclusie trekken.

Benieuwd naar kunstwerken die jaren in depots waren opgeslagen? Dan ben je in het Gorcums Museum op het juiste adres vanaf 9 juni. De tentoonstelling 'Een monument voor de BKR' geeft een unieke inkijk in het werk dat tot stand is gekomen dankzij de ‘beeldende kunstenaarsregeling’; ofwel de BKR. De expositie neemt je mee langs prachtige kunstwerken die lange tijd waren opgeslagen. Bekende namen zoals Karel Appel en Co Westerik komen voorbij in de expositie.