Natuurhistorisch Museum eindelijk weer open op speciale 'eendendag'

Moeliker staat elk jaar stil bij de eend die op 5 juni 1995 om 17:55 uur tegen het pand van het Natuurhistorisch Museum aanvloog. De eend overleed ter plekke en werd vervolgens door een tevens mannelijke soortgenoot 'verkracht'. Het was de eerste waarneming van homoseksuele necrofilie bij eenden. Moeliker schreef erover en won in 2003 de Ig Nobelprijs.

"Het gaat om miljarden vogels per jaar die een glazen gebouw niet als een barrière zien", legt Moeliker uit. Elke 5 juni vraagt hij aandacht voor het probleem dat glazen gebouwen vormen voor veel vogels. "Ik nodig mensen uit om na te denken hoe je dit kunt oplossen."

Vanwege de coronamaatregelen kan Dead Duck Day niet als publieksevenement gehouden worden. "Ik ga, net als de eerste keer, het in mijn eentje met de eend doen (die te zien is in het museum). Dan houd ik een kort praatje, praat ik tegen de bomen en dan is het klaar", vat Moeliker kort en bondig samen.

Kijk hieronder naar deze reportage uit 2019 over de Dead Duck Day. De tekst gaat verder onder de video:

Wie naar het Natuurhistorisch Museum wil, moet vooraf wel een kaartje kopen. Ook blijven de coronaregels gelden. "Het is een goed teken. Daarmee wordt aangetoond dat het goed gaat met de coronapandemie", zegt Moeliker over de heropening van zijn museum.

In het Natuurhistorisch Museum staan momenteel drie wisseltentoonstellingen. "Ik ben blij en verheugd. Ook ben ik blij voor de bezoekers, die de cultuur, theater en bioscopen hebben gemist."