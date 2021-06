Tim de Cler over EK: 'Berghuis gaat vanaf rechts spelen, De Vrij verdient de aanvoerdersband'

Zelf speelde De Cler op twee grote eindtoernooien, waaronder het EK van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Volgens de voormalig linksback een supermooie ervaring. "Dat was een hoogtepunt in mijn carrière. Als je dan ziet hoe dat leeft daar, met al die Oranje-supporters, dat geeft zo'n mooi gevoel. Daar kijk je de rest van je leven met trots op terug."

De Cler maakte uiteindelijk negentig minuten in de derde groepswedstrijd tegen Roemenië (2-0 winst), nadat Oranje al met ruime cijfers van Italië en Frankrijk had gewonnen. "Als je dan in een vol stadion een wedstrijd speelt die er toe doet, geeft dat een onwijs goed gevoel. Dat zijn herinneringen die je eigenlijk alleen kunt delen met de jongens die dat ook hebben meegemaakt. Daar blijf ik trots op."

Afwachten

Dertien jaar later speelt Oranje volgende week zondag in Amsterdam tegen Oekraïne. De Cler weet niet goed wat hij van het Nederlands elftal kan verwachten. "Het is maar afwachten. In 2014 waren we ook redelijk negatief maar kwamen ze in de halve finale. Het blijft een toernooi. Nederland heeft kwaliteiten om ver te komen. Maar het zal allemaal wel moeten kloppen en je moet een beetje geluk hebben met tegenstanders."

Afgelopen woensdag kwam Oranje in de voorlaatste oefenwedstrijd niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Schotland. "Ik denk dat je niet te veel waarde moet hechten aan die wedstrijd", vervolgt De Cler. "Je ziet dat ze echt aan het zoeken zijn naar een formatie met de juiste spelers. Ik denk wel dat het nu moet gaan kloppen, anders wordt het onrustig. Je ziet nu al dat de kritiek er is, en terecht. Want iedereen wil dat Nederland zo ver mogelijk komt."

'Systeem is een beetje achterhaald'

Tegen Schotland koos bondscoach Frank de Boer voor een 5-3-2 systeem, wat hij zondag in de laatste oefenwedstrijd tegen Georgië waarschijnlijk ook gaat doen. Desondanks verwacht De Cler niet dat Oranje ook op het EK in dat systeem gaat spelen. "Ik ga er vanuit dat Steven Berghuis vanaf de rechterkant gaat spelen. In een 5-3-2 wordt het moeilijk voor hem, maar ik denk dat dat systeem het niet gaat worden. Dus Berghuis gaat het EK vanaf rechts beginnen, dan moet hij gewoon laten zien wat hij bij Feyenoord het hele jaar heeft gedaan. Dan zie ik voor hem een heel mooi toernooi."

"Maar in mijn tijd was het altijd wel duidelijk welk systeem we gingen spelen, ook in de kwalificaties al. Dan kon je van spelers wisselen, er werd niet gewisseld van systeem. Dat was duidelijk en stond vast, je hoorde er niemand over klagen. Nu hoor je heel veel mensen praten over 5-3-2 of 4-3-3, maar het systeem is een beetje achterhaalt vind ik. Het gaat meer om de principes die je hanteert bij balverlies en balbezit. Daar moeten ze wel wat beter in worden."

'De Vrij verdient de aanvoerdersband'

"Je krijgt in de poulefase op papier wat mindere landen, daar zal je toch wat meer in de aanval zijn dan tegen bijvoorbeeld Frankrijk. Ik denk dat je spelers moet opstellen die in een wedstrijd snel van systeem kunnen wisselen. Als je Frenkie de Jong bijvoorbeeld in het midden van een driemansverdediging zet, die kan heel makkelijk het middenveld inschuiven. Ik denk dat je daar een beetje naartoe moet. Spelers die kunnen wisselen en voetbalintelligentie hebben. Frenkie de Jong is er daar één van, dat wordt een heel belangrijke pilaar in het elftal."

Ook in verdediger Stefan de Vrij, met wie hij nog samenspeelde bij Feyenoord, ziet De Cler een belangrijke speler voor het Nederlands elftal. "Hij kwam al heel jong bij Feyenoord, je zag dat hij voetbalintelligentie had. Hij kan op heel veel verschillende manieren spelen en heeft zich zo sterk ontwikkeld. Het is een goede jongen en een echte teamspeler die er voor gaat. Ik vind hem echt een van de leiders van dit Nederlands elftal en denk eigenlijk ook wel dat hij het verdiend om de aanvoerdersband te dragen."

Weghorst in de spits

Met (oud-)Feyenoorders Berghuis en De Vrij en Frenkie de Jong uit Arkel heeft De Cler al drie posities ingevuld. Wie zou hij bijvoorbeeld tussen de palen opstellen? "Jasper Cillessen, maar die is er niet bij. Dat vind ik ook een beetje een apart verhaal. Hij snapt er zelf ook niets van. Ik weet niet hoe het precies met de regels zit, maar ik begrijp Cillessen wel. Als je geen klachten hebt ben je gewoon fit, dus de reden om hem niet mee te nemen vind ik een beetje onzin eigenlijk. Maar als je naar de huidige situatie kijkt denk ik dat Maarten Stekelenburg de eerste keeper wordt."

Tekst gaat verder onder de video.

Ook de spitspositie is veelbesproken. "Ik zou kijken wie het meest in vorm is. Met Memphis Depay kan je alle kanten op, die kan je ook vanaf links laten spelen met een vrije rol naar binnen. Dan zou je prima met een Wout Weghorst kunnen beginnen. Dat is een sterke gozer. Balvast en scoort makkelijk. Ik zou altijd met twee buitenspelers en een goede spits spelen, dan is het Weghorst of Luuk de Jong. Ik zou dan voor Weghorst kiezen nu."

Favoriet?

Volgens De Cler weet Oranje in ieder geval dat het de favoriet is in een groep met verder Noord-Macedonië, Oekraïne en Oostenrijk. "Maar het is natuurlijk niet meer zo dat die landen er niets van kunnen. Het zijn heel gevaarlijke landen die allemaal meerdere goede spelers hebben. Ze zullen zich aanpassen aan Nederland, daarom moet je zelf heel geconcentreerd, scherp en zuiver spelen om daarvan te winnen. Als je dat niet doet krijg je tegen dat soort landen meer problemen dan tegen Duitsland of Frankrijk, waarbij iedereen weet dat ze op de top van hun kunnen moeten spelen."

Laatstgenoemde landen ziet De Cler als de grote favorieten voor de eindzege. "Dat zijn ze eigenlijk altijd. Daarna heb je met België ook een heel goede generatie, maar dat lijkt een beetje op Nederland: altijd net niet. Spanje, Italië, Portugal, Engeland... het zijn allemaal outsiders, net als Nederland, die de titel kunnen pakken."

"Als je met z'n allen top bent of boven je kunnen uitstijgt kan Nederland zeker heel ver komen. Maar dat ligt ook aan de vorm. Als je puur naar de kwaliteit kijkt zijn er een aantal landen beter."