Zeven aanhoudingen bij controle op Rotterdam The Hague Airport

De grote controle nabij Rotterdam The Hague Airport | Foto: MediaTV - Marco van der Caaij

Bij een controle in de buurt van Rotterdam The Hague Airport zijn vrijdag zeven mensen aangehouden. Twee van hen hadden nog een straf openstaan.

Twee anderen reden onder invloed en nog eens drie zijn opgepakt, omdat in ze in hun auto 10 duizend euro cash hadden liggen. Waar zij het geld vandaan hadden, konden de verdachten niet zeggen. Eén persoon had nog een boete van 2600 euro open staan.

Verder namen medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, politie, douane, fiscus en justitie vijf auto's in beslag en vonden ze een luchtbuks en pepperspray. Er zijn ook enkele verkeersovertreders op de bon gegaan. Van twee personen zijn de rijbewijzen in beslag genomen.

De controle was gericht op criminele activiteiten en drugsbezit.