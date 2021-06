Wim Rijsbergen: 'Als het goed gaat wordt De Boer op zijn schouder geslagen, gaat het mis is hij de eerste die afgemaakt wordt'

Zelf speelde Rijsbergen twee succesvolle WK's met het Nederlands elftal, in 1974 en 1978. Beide jaren haalde Oranje de finale (waarin verloren werd van Duitsland en Argentinië). Opvallend genoeg verliep het tussenliggende EK van 1976 een stuk minder succesvol. In de halve finale verloor het Nederlands elftal van Tsjecho-Slowakije.

Rijsbergen wordt er liever niet meer aan herinnerd. "Dat was een heel slecht EK, met allerlei problemen. Rode kaarten voor Johan Neeskens en Willem van Hanegem, een slecht veld, slechte voorbereiding en een slechte scheidsrechter. Er zitten altijd slechte toernooien tussen."

Optimistisch

Een slecht toernooi voor Oranje verwacht Rijsbergen komend EK niet. De oud-Feyenoorder is optimistisch. Maar tot waar het Nederlands elftal reikt, durft hij nog niet te zeggen. "Dat is afhankelijk van hoe ze beginnen, dat heb ik zelf ook nog meegemaakt. Als je een wedstrijd wint gaat het zelfvertrouwen groeien. Het is dus heel belangrijk hoe ze starten."

"Qua kwaliteit moeten ze de eerste drie wedstrijden (tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië, red.) gewoon winnen. Daarna is het afwachten. Als ze de eerste drie wedstrijden goed doorkomen, en het gaat ook steeds beter qua voetbal, kunnen ze dat misschien wel doorzetten naar de finale. Ik ben wel optimistisch."

'Communicatie van Frank de Boer is nou eenmaal niet optimaal'

De voorbereiding op het EK verloopt voor Oranje niet vlekkeloos. Zo hoorde keeper Jasper Cillessen afgelopen week dat bondscoach Frank de Boer hem thuislaat, door een coronabesmetting die de doelman eerder opliep. "Het hele verhaal met Cillessen had misschien anders gekund. De communicatie van Frank de Boer is nou eenmaal niet altijd optimaal. Maar hij heeft een goede groep, dus ze kunnen best heel goed voor de dag komen. Ze hebben geweldige spelers lopen. Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt spelen in de voor mij beste competitie: Italië."

Oud-Feyenoorder De Vrij is volgens Rijsbergen zelfs de beste verdediger van de Serie A. "Hij doet het daar al een aantal jaar, zijn ontwikkeling verbaast me niets. Je hoort en ziet nooit wat van De Vrij, hij doet gewoon zijn werk. Hij wordt erg gewaardeerd in Italië, die staat zijn mannetje wel."

'Het liep niet optimaal'

Zondagavond speelt het Nederlands elftal de laatste oefenwedstrijd voor het EK, tegen Georgië. Woensdagavond kwam Oranje, in een 5-3-2 systeem, niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Schotland. "Het liep niet helemaal optimaal", vertelt Rijsbergen. "We hebben straks weer 17 miljoen bondscoaches. Als het goed gaat wordt De Boer op zijn schouder geslagen, gaat het mis is hij de eerste die afgemaakt wordt. Zo werkt het. Ik hoop dat de jongens optimaal kunnen presteren en fit blijven, ze hebben natuurlijk een lang seizoen gehad."

Een 5-3-2 systeem, waarin Oranje ook zondagavond tegen Georgië zal spelen, gaat ten koste van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, die altijd als rechtsbuiten speelt. "Ik zag afgelopen week nog een paar beelden van de jongens die niet speelden tegen Schotland. Daarin zag ik Berghuis weer zo'n klassieke Berghuis-goal maken, naar binnen en de bal bij de tweede paal erin kruisen. Dat zijn van die specifieke kwaliteiten."

"Hij heeft, ondanks smetjes zo nu en dan, wel laten zien dat hij dit niveau gewoon aan kan. Bij Feyenoord heeft hij laten zien dat hij een dragende kracht is, dus ik hoop dat die jongen het ook bij Oranje kan laten zien."

Who knows

Volgens Rijsbergen is het in ieder geval niet vreemd dat de opstelling van Frank de Boer, een week voor het EK, nog allesbehalve in ijzer gegoten is. "In 1974 kwam Arie Haan opeens uit de hoge hoed. Dat was een middenvelder die opeens centrale verdediger werd, dat werd ook pas op het laatste moment beslist. Iedereen is onzeker als dingen niet goed lopen, dan ga je puzzelen."

"Uiteindelijk hoop ik dat iedere supporter de boel een beetje steunt en dat we goede wedstrijden gaan zien. Dan zijn we allemaal tevreden. En als we dan na die paar wedstrijden ook weer met z'n allen op schermen mogen kijken, is de horeca er ook weer bij gediend en kan het misschien wel een heel groot feest komen. Who knows."