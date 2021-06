Bioscopen weer open: 'Mensen hadden zelfs bloemen voor het personeel'

Ook de bioscopen mogen weer mensen in de zaal ontvangen

Door de coronacrisis verloren werknemers hun banen bij de bioscoopgigant, vertelt Van der Meer. Op dit moment moet hij weer mensen aannemen en inwerken. Er is dus genoeg te doen. "Er was zelfs een vestiging waar mensen met bloemen voor de deuren stonden, om het personeel te bedanken. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen reageren op het heropenen van de bioscopen."

De bioscoopbranche heeft het zwaar gehad, legt de manager uit. Zo mochten de bioscopen eerst geen horeca bedrijven. Ook moet nog altijd de anderhalve meter worden aangehouden. Momenteel mogen slechts vijftig bezoekers een bioscoopzaal binnen. "Eind juni hopen we rond de honderd bezoekers te mogen", zegt Van der Meer.

"Ik ga altijd met plezier naar de bioscoop", vertelt Van der Meer. Voor hem is het een 'feestdag'. "Vanmorgen was het prettig dat de wekker gewoon om 06:15 uur af ging en ik eruit moest."