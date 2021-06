We mogen de kroeg weer in! 'Maar het had al veel eerder gekund, daar ben ik van overtuigd'

"Natuurlijk is het feest, eindelijk mogen we naar binnen", begint Giulia van Roon van café Het Vervolg nog rustig. Maar het verbod om aan de bar te mogen zitten, gaat er bij haar niet in. "Aan de ene kant denk ik: 'godzijdank, we mogen weer open'. Alleen ik vind het wel de meest onzinnige, belachelijke, lompe actie die ze hebben kunnen doen. De afstand aan de bar is groot genoeg."

De eigenaar van het Brielse café Honky Tonk drukt zich in wat mildere bewoordingen uit, maar de strekking is hetzelfde. Willem 't Mannetje: "Die bar is breed zat. En je hebt altijd je afstand. Ik keek ervan op toen ik hoorde dat je niet aan de bar mag zitten, alleen aan een tafel. Het is een teleurstelling."

Beperkingen

De twee kroegeigenaren kunnen de opgelegde beperkingen dromen. Gasten moeten met maximaal vier personen aan een tafel zitten. Er moet een mondkapje op als je even opstaat, bijvoorbeeld om naar het toilet te lopen. Verder geldt er een registratieadvies. Giulia van Roon springt hier direct bovenop: "Vrijblijvend! Ze zijn niet verplicht. Het wordt sterk geadviseerd om je te registreren, maar gasten zijn het niet verplicht. Er zijn heel veel mensen die zeggen: 'ja, ammehoela, voor mij hoeft het niet.' We geven het in ieder geval aan en de mensen moeten zelf maar kijken of ze het wel of niet doen."

'Hou op met dat betuttelen'

Bij Het Vervolg en Honky Tonk klinkt hetzelfde geluid. De versoepeling die deze zaterdag is ingegaan komt laat. Willem 't Mannetje: "Dat had voor ons natuurlijk al lang gebeurd moeten zijn. Normaal hebben we makkelijk tachtig man in de zaak. Die twintig die nu mogen, is voor ons niets bijzonders. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand."

"Houd nou toch op met dat betuttelen", zegt Giulia over de regelgeving. "Ga je lekker ergens anders druk over maken. Laat ons ons werk doen. Wij doen dit al jaren! Wij zijn als horecaondernemer heel ervaren in het opletten, de mensen op hun nummer zetten en het terugroepen. Ze luisteren eerder naar ons dan naar een BOA of een politieagent."

Wordt het nog als vanouds?

Zowel Willem als Giulia hebben goede hoop dat de versoepeling snel wordt uitgebreid. Giulia: "Als de coronacijfers zo positief blijven, dan hoop ik dat we eind juni, begin juli nog wel een stap maken. De teugels volledig laten vieren zal wel pas ergens in augustus zijn."

Willem 't Mannetje heeft er veel over nagedacht de laatste tijd. "Ik denk niet dat het nog wordt zoals het ooit was. Ik denk niet dat we nog zo snel om elkaars nek vliegen. Als je tegenwoordig hoest ben je al een kwaal zeg maar... Dat durven we al amper meer. Ik hoop dat het allemaal weer wordt zoals het was. Maar de tijd zal het leren."