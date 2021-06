Agressie en bedreiging richting journalisten neemt toe: 8 op de 10 had er dit jaar mee te maken

Nederlandse journalisten worden steeds vaker agressief bejegend of bedreigd. Ruim tachtig procent van de journalisten heeft hier wel eens mee te maken, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van PersVeilig. In 2017 ging het nog om zo'n zestig procent. Een verslaggever van Rijnmond werd twee maanden geleden nog aangevallen en ook een persfotograaf uit Vlaardingen werd vorige maand nog meerdere keren bedreigd.

Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna zevenhonderd journalisten in Nederland, tussen 22 april en 6 mei. Twee derde van de ondervraagden gaf aan minimaal één keer in het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met verbale agressie. Bij een derde van deze mensen gebeurde dat minimaal vier keer.

Cameramensen en fotojournalisten worden vaker dan gemiddeld geconfronteerd met agressie en bedreiging, blijkt uit het onderzoek. De Vlaardingse journalist en persfotograaf Joey Bremer kreeg half mei nog stenen door de ruiten van zijn woning gegooid. Eén van de stenen vloog door de ruit van de slaapkamer van Bremers moeder, die net naar bed ging. Ze werd niet geraakt. De aanval volgde na bijna een week van bedreigingen.

"Het soort geweld is in de loop van de jaren niet veel veranderd: van schelden tot bedreigen en intimidatie, tot fysieke agressie en juridisch intimideren. Wel is de intensiteit veranderd", zegt Alex Brenninkmeijer, lid van de begeleidingscommissie en oud-ombudsman, bij de NOS.

Rijnmond-verslaggever Jacco van Giessen werd op Eerste Paasdag aangevallen door een 43-jarige Krimpenaar, toen hij mensen wilde interviewen bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel. De man kreeg vrijdag een taakstraf van zestig uur opgelegd en moet een schadevergoeding betalen van 500 euro. "Deze straf ligt in lijn der verwachting", zei advocaat Frank van Ardenne daar vrijdag over. "De verdachte heeft twee weken de tijd om verzet aan te tekenen, maar wij hopen dat het hiermee klaar is en dat Van Giessen dit nare hoofdstuk kan afsluiten."

Want dat de incidenten effect hebben op de werkzaamheden van journalisten, blijkt ook uit het onderzoek. Vier op de tien ondervraagden zeggen dat zij voorzichtiger zijn met publicaties of minder plezier hebben in hun werk. 13 procent heeft weleens overwogen om te stoppen met het vak.