Voorstanders Feyenoord City belaagd door supporters: 'Bedreigingen en intimidaties zijn schering en inslag'

Buijsen had de intimidaties zien aankomen, nu Feyenoord zaterdagochtend in een paginagrote advertentie in het AD liet weten een nieuw stadion te willen. "Ik heb de afgelopen acht jaar al zes keer bij de politie gezeten vanwege bedreigingen." Het is zelfs zo erg, dat de Rotterdammer al jaren een 'hotline' heeft met de politie voor als ze bij hem voor de deur staan. "Ik belde vanmiddag en toen stond de politie er al, met twaalf auto's."

Volgens de architect worden momenteel "heel veel" mensen binnen Feyenoord of Feyenoord City bedreigd en geïntimideerd. "Dat zal de komende maanden nog wel doorgaan, zolang er geen besluit is genomen over de komst van Feyenoord City", voorspelt hij. Donderdag mogen supporters inspreken in de gemeenteraad over de plannen. Daarvoor zijn zeshonderd aanmeldingen, terwijl er maar zestig mensen zijn toegestaan.

De politie heeft zaterdag in totaal zo'n dertig mensen gecontroleerd. Naast het adres waren ze ook verhaal gaan halen bij andere adressen in Rotterdam en Bergschenhoek. "We hebben de namen van de mensen genoteerd en hun voertuigen gecontroleerd. Daarbij hebben we fakkels in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht", aldus een woordvoerder van de politie.

Buijsen blijft er op zijn beurt koel onder. "De politie heeft de namen opgenomen, dus ze zijn bekend nu. Het is geen gewenning, maar het gebeurt gewoon erg veel op dit moment."