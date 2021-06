Boksster Fontijn plaatst zich in Frankrijk voor Olympische Spelen van Tokio

Nouchka Fontijn in actie op archiefbeeld | Foto: Orange Pictures

Nouchka Fontijn heeft zich zaterdagavond geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. De 33-jarige boksster uit Schiedam won in het Franse Villebon-sur-Yvette (vlakbij Parijs) haar kwartfinale op het Olympisch Kwalificatie Toernooi, en dat was genoeg.