Het weer van vandaag: vooral aan de kust erg zonnig

Deze zondag is het vooral aan de kust genieten van de zon. Verder landinwaarts is er meer bewolking en breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt op naar 18 tot lokaal 21 graden.

In de avond en nacht daalt de temperatuur tot zo'n 14 tot 12 graden. Maandag is het opnieuw aan zee stralend zonnig. Verder landinwaarts komen er meer wolkenvelden voor en breekt de zon een stuk minder vaak door. De temperatuur loopt op tot 18 graden aan zee en tot 21 graden verder landinwaarts.

Vooruitzichten

Komende week hebben we te maken met rustig zomerweer. Het is droog en de zon schijnt geregeld. Door de noordenwind ligt de temperatuur eerst nog rond de 21 graden. In de loop van de week draait de wind naar het zuidwesten en wordt warmere lucht aangevoerd. Zowel donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen naar 24 graden.