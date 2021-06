Marijke wandelt bijna 90 kilometer (!) om GGD-personeel te steunen

"Het was fantastisch om dit te doen", zegt Marijke die uitgeput, maar voldaan om tien uur 's avonds bij de laatste GGD testlocatie, Rotterdam Ahoy, aankwam. "Ik werd ontvangen met gejuich, bloemen en bier."

"Het is heerlijk", oordeelde ze al over het eerste deel van de tocht. "Ik ben aan het wandelen met een muziekje op. Latijns-Amerikaanse muziek, dat past bij het heerlijke weer." En de muziek geeft haar vleugels, want ze loopt op dit moment voor op schema. Wat ook helpt: de GGD-collega's op de testlocaties geven haar een warm onthaal en veel support.

Testen is loodzwaar

Het is geen toeval dat Marijke voor dit weekend koos om te wandelen. Het is exact een jaar geleden dat de eerste grote teststraat opende. Marijke, zelf locatiemanager bij de GGD, wil met de tocht alle GGD-medewerkers steunen.

Ze denkt terug aan een periode waarin ze zelf - volledig ingepakt - in een tent coronatests aan het afnemen was. "Dat was bloedheet. Ik heb een goede conditie, maar ik dacht na een half uur: 'Haal me hier weg!'. Deze wandeltocht voelt als peanuts, vergeleken met het werken in de teststraat. Ik denk dat mensen zich dat echt te weinig realiseren."

De tekst gaat verder onder de foto.

Marijke bij een van de locaties die ze vandaag bezoekt | Foto: Suzanne Mulder

Wandelroute

Om 05.30 uur is Marijke vertrokken bij de teststraat in Middelharnis. Ze liep via Goeree-Overflakkee naar Voorne-Putten, en van Zuidland richting Schiedam. Uiteindelijk eindigde ze bij de locatie Rotterdam Ahoy.