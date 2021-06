Oranje, Nouchka Fontijn en honkbal in Radio Rijnmond Sport

Over een week start voor het Nederlands Elftal het EK Voetbal met de groepswedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne. De Oranjekoorts slaat in onze regio steeds meer toe. Radio Rijnmond Sport is namelijk ook in de ban van het EK-virus.

Er is veel aandacht voor het Nederlands Elftal. Zo bellen we met Valentijn Driessen, Oranje-watcher van De Telegraaf, die afgelopen week met het Nederlands Elftal meereisde naar het trainingskamp in Portugal. Ook komen voormalige internationals Wim Rijsbergen en Tim de Cler aan het woord. Verder laat onze huisanalist Rob Jacobs zijn licht schijnen op Oranje.

Maar in onze uitzending is het Nederlands Elftal niet het enige voetbalonderwerp. Verder bellen we met Ahmad Mendes Moreira van Excelsior, die deze week zijn debuut maakte voor de nationale ploeg van Guinee. Ook hoor je Nick Kersten: de nieuwe technisch directeur van Excelsior.

Boksen en honkbal

Verder bellen we in de show met boksster Nouckha Fontijn. De Schiedamse plaatste zich zaterdag op het OKT voor de Olympische Spelen van deze zomer in Tokyo. Daarnaast hoor je flitsen bij de honkbalwedstrijd tussen Curaçao Neptunus en L & D Amsterdam Pirates. Jesse van Someren is de verslaggever in het Neptunus Familiestadion.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Dennis van Eersel is de presentator van de show.