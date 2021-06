HET OPKAMERTJE 30 mei 2021

EERSTE UUR: SONGFESTIVAL EN MEER

SONGFESTIVAL

1. Amar pelos dois - Salvador Sobral

2. L’Oiseau et l’enfant - Marie Myriam

3. Beg, steal or borrow - The New Seekers

KNOCK KNOCK WHO’S THERE

4. Knock knock who’s there - Mary Hopkin

5. Klop klop hallo - Willeke Alberti

6. Waterman - The Hearts of soul

NEDERLANDS

7. Telkens weer - Karel Boehlee Trio

8. Pappie loop toch niet zo snel - Jan Menu & Jasper Soffers

9. Nazi van de taal - Roel C. Verburg

10. Groot succes 2 - Ronald Snijders

11. Iene miene mutte - Max Nijman

12. Stories - Chakachas

13. Hallelujah - Milk & Honey

TWEEDE UUR: JAREN 20, 30 EN 40

TIP TOE

1. Tip toe thru’ the tulips - Tiny Tim

2. Tiptoe through the tulips - Nick Lucas

THE TOY TRUMPET

3. The toy trumpet - Raymond Scott and Toy Town Quintette

4. Huckleberry Duck/The toy trumpet - Jean-Jacques Perrey & Dana Countryman

DAISY BELL

5. Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag - Cock van der Palm

6. Daisy bell - Bob Scholte met Avro orkest Kovacs Lajos

7. Ramona - Gene Austin

DE CRISIS VAN DE JAREN 30

8. A tale of the ticker - Frank Crumit

9. Waitin’ on Roosevelt - Champagne Charlie

10. Jordaanoproer - Welkom in de jaren 20 en 30

WO2

11. Da’s niet waar zegt Goebbels - Theater na de Dam 2021

12. Juliana is de bruid - August de Laat met The Ramblers

13. Hij is van ’t militaire gezag - Jetty Paerl & Jaap van de Merwe

14. Weet je nog wel die avond in de regen - The Ramblers