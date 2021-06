Nouchka Fontijn: ondanks de 'gekke voorbereiding' naar de Olympische Spelen in Tokyo

Na vijf jaar mag Nouchka Fontijn weer haar acte de présence geven op de Olympische Spelen. De Schiedamse boksster pakte zaterdag in Frankrijk haar ticket voor de Spelen en is blij dat ze naar Japan mag.

"Op een gegeven moment ben je er wel aan toe. Je wilt weten hoe de zomer eruit gaat zien", zegt Fontijn op Radio Rijnmond. De Schiedamse vertelt dat de vorige toernooien lekker voor haar verliepen. "Je weet dat je er hoort te staan, maar ik had nog niets in handen. Deze hobbel moesten we nog nemen."

In het Franse Villebon-sur-Yvette veroverde Fontijn het olympisch ticket door in de kwartfinale van het OKT haar Zweedse tegenstander Love Holgersson met 5-0 te verslaan. De cijfers waren duidelijk, aldus Fontijn.

Trainen onder een tunneltje

De Schiedamse boksster moest in het afgelopen jaar zich vaak aanpassen aan de coronacrisis. Ze moest roeien met de riemen die ze had. De sportscholen waren bijvoorbeeld vanwege de coronaregels een tijdje dicht. "Dan moesten we onder een tunneltje sparren en dan weer op Papendal. In het beginsel was het chaos, maar in januari en februari won ik toernooien. Ondanks de gekke voorbereiding."

De beperkingen door corona heeft Fontijn met haar vaste team niet willen zien. "Maar die waren er wel", zegt ze. Zo probeerde Fontijn met bokssters uit België of Duitsland te sparren. Maar het regelen van een sparringspartner verliep niet altijd even soepel. "Dan hoorden we bijvoorbeeld 's ochtends dat mijn tegenstander niet mocht komen, omdat ze in aanraking was geweest met iemand die corona had", blikt Fontijn terug.

'Van alle continenten gevaarlijke tegenstanders'

Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 behaalde Fontijn de zilveren medaille in de categorie tot 75 kilogram. "Het is nu een andere situatie. Toen waren er twaalf deelnemers, nu zestien", legt Fontijn uit. "Er is een nieuwe lichting. Van alle continenten komen gevaarlijke tegenstanders."

Fontijn geeft toe dat ze liever de rol van underdog pakt. "Ik denk dat de buitenwereld me vaker als favoriet wil bestempelen. Maar ik weet zelf dat elke tegenstander serieus genomen moet worden. Ik bekijk het stap voor stap."