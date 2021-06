Aantal bedden in grootste coronacentrum van Nederland fors omlaag

Het coronacentrum zit in het Aafje zorghotel bij het Maasstad Ziekenhuis. De locatie wordt normaal gebruikt voor revalidatie van ouderen, maar is tijdens de coronapandemie gebruikt als noodlocatie.

Het aantal bedden dat speciaal voor coronapatiënten wordt vrijgehouden wordt de komende tijd teruggebracht van 120 naar 27 bedden. Daarmee blijft één verdieping van het zorghotel gereserveerd voor corona. Dat is voldoende voor de komende zomer, verwacht het regionaal overlegorgaan acute zorg.

"Iedereen is blij dat we weer naar normaal kunnen," zegt Buck. "De laatste tijd zagen we al een afname in de bezetting. Gelukkig hebben we nooit meegemaakt dat alle bedden bezet waren en we 'nee' moesten zeggen tegen een patiënt. Personeel kan weer doen waarvoor ze bij Aafje zijn komen werken."