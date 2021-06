Excelsior-aanvaller Mendes Moreira maakt debuut bij Guinee: 'Een geweldige ervaring'

Een week voor zijn debuut tegen Turkije kreeg Mendes Moreira een belletje dat hij was geselecteerd voor de oefenwedstrijden in het Turkse Antalya. Tegen Togo (2-0 nederlaag, red.) startte de aanvaller zelfs in de basis. Guinee speelt komende week nog twee vriendschappelijke duels tegen Kosovo en Niger.

Mendes Moreira vindt het lastig om het niveau van de nationale ploeg van Guinee aan te geven. "Het Afrikaanse voetbal is anders. Veel lange ballen en fysiek voetbal. Het is voetballend niet altijd even best, maar ik vind het moeilijk om te vergelijken. Het is wel een geweldige ervaring."

Dansen en zingen

Zo wordt er veel gezongen en gedanst in de kleedkamer van Guinee, vertelt Mendes Moreira. "Ik ben een kat-uit-de-boom-kijker. Thomas Verhaar vertelde ooit het verhaal dat Mathias Pogba bij Sparta meteen de muziekbox pakte. Toen zette hij muziek op en ging hij dansen. Bij Guinee speel ik met zijn broer Florentin Pogba. Hij is en doet precies hetzelfde. Ik heb al een paar filmpjes gemaakt. Dat zijn mooie herinneringen. Maar ik sta zeker niet meteen vooraan."

Guinee doet in januari 2022 mee aan de Afrika Cup in Kameroen. Mendes Moreira hoopt tijdens deze oefenwedstrijden zichzelf te laten zien, zodat hij misschien mee kan naar het eindtoernooi.

"Ik heb het gevoel dat ik in deze groep goed op sta. In de wedstrijd tegen Turkije begon ik vanaf de bank en kwam ik met een andere speler erin. De spelers laten me alle spelhervattingen nemen. Naar mijn gevoel zit ik er lekker in. Mijn trainer en teamgenoten geven me ook complimenten", zegt Mondes Moreira. "Vanaf het moment dat ik minuten heb gemaakt en me op de trainingen heb laten zien, zijn ze in dat opzicht positief."

'Ik zou graag naar buitenland willen'

Als Mendes Moreira naar de Afrika Cup wil, dan moet hij veel minuten maken. Bij Excelsior heeft hij een aflopend contract, dat Mendes Moreira niet gaat verlengen. "Ik ben bezig met een aantal clubs. In Nederland als in het buitenland", vertelt Mendes Moreira, die graag basisspeler bij een andere club wil worden.

"Ik zou graag naar het buitenland willen gaan. Nu voetbal ik vanaf mijn zesde in Nederland. Alleen met tripjes kwam ik in het buitenland. Misschien is het leuk om buiten onze landgrenzen te kijken", zegt Mendes Moreira.