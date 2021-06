Sportoverzicht: Wereldrecord voor roeister Keijser, cricketclub Punjab aan kop en Neptunus driemaal langs aartsrivaal

"Dit is heel gaaf", vertelt Keijser op Radio Rijnmond over het aangescherpte record met vier seconden. "We hebben het even goed aangescherpt. Hij kan voorlopig nog wel even blijven staan."

Keijser vindt het lastig om te zeggen of dit iets over de concurrentie zegt. Het Italiaanse koppel Siliva Crosio en Federica Cesarini finishte op zeven seconden achterstand op de Nederlanders. De Rotterdamse geeft toe dat ze niet met andere tegenstanders bezig is geweest. De weersomstandigheden waren ook in het voordeel van Keijser en Paulis.

De voorbereiding op de Olympische Spelen is voor de Rotterdamse in volle gang. "Dit is alleen maar fijn. Dit is wel een leuke manier om de laatste wedstrijd af te sluiten", zegt Keijser, die weer in Nederland en later in Italië gaat trainen. De puntjes worden dan op de spreekwoordelijke i gezet. In Japan ligt een lastige baan. "Het kan daar een beetje spoken, maar we zijn op alles voorbereid en hebben laten zien dat we met moeilijk water kunnen omgaan. Dus het maakt niet uit waar de wind vandaan komt."

Cricket

Punjab heeft zaterdag in de topklasse de koppositie gepakt. De Rotterdammers wonnen met vier wickets van HCC uit Den Haag. De eerste plek kon Punjab pakken na de nederlaag van VOC. De Rotterdammers verloren namelijk het regionale onderonsje bij Excelsior '20 in Schiedam met zes wickets. Sparta 1888, de vierde regioploeg in de topklasse, blijft hekkensluiter van de competitie. Het team uit Capelle aan den IJssel verloor met 49 runs van ACC uit Amstelveen.

Ranglijst van de regioploegen in de topklasse:

1. Punjjab 8 wedstrijden - 22 punten

2. VOC 8 wedstrijden - 21 punten

3. Excelsior '20 8 wedstrijden - 19 punten

10. Sparta 1888 8 wedstrijden - 1 punt

Handbal

Dani Baijens pakte vrijdag knap een prijs met de Duitse handbalclub TBV Lemgo. De Rotterdammer versloeg met zijn team in de Duitse bekerfinaleMT Melsungen met 28-24. Baijens blijft echter niet bij Lemgo. Na dit seizoen vertrekt hij naar ASV Hamm-Westfalen.

Honkbal

Curaçao Neptunus beleefde in de hoofdklasse een schitterende week tegen de honkballers van L & D Amsterdam Pirates. De Rotterdammers versloegen de aartsrivaal drie keer. Donderdag werd er in het Neptunus Familiestadion een 9-1 overwinning geboekt. De ploeg van coach Ronald Jaarsma haalde zaterdag flink uit in Amsterdam door met 13-3 te winnen. Neptunus zegevierde zondag met 6-1 van de ploeg uit de hoofdstad.

Kijk hieronder naar het interview met Neptunus-coach Ronald Jaarsma na de 6-1 winst tegen Amsterdam Pirates. De tekst gaat verder onder de video:

Na deze overwinningen heeft de Rotterdamse honkbalformatie, koploper met 34 punten uit achttien wedstrijden, een gat van elf punten geslagen ten opzichte van Amsterdam Pirates. HCAW is nu tweede met 25 punten uit achttien duels.

Rugby

The Hookers verloor in de voorjaarscompetitie van de ereklasse. De rugbyclub uit Hoek van Holland ging in Haren met 19-18 onderuit bij Rugbyclub Groningen. Op de ranglijst staat The Hookers negende met tien punten.