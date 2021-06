Iwan Redan wil doorpakken met de voetbalploeg van Suriname: 'Ik geloof daar heilig in'

Voor hem is er een droom uitgekomen dat hij nu bij het nationale team van Suriname zit. "Ik ben trots en dankbaar", zegt Redan. Als voetballer heeft Redan echter nooit een interland kunnen spelen. Versoepelde regels maken dat nu voor huidige voetballers nu makkelijker.

Zo zit Feyenoord-verdediger Ridgeciano Haps bij de Surinaamse selectie. Ook voormalig Feyenoorders Warner Hahn, Kelvin Leerdam, Mitchell te Vrede en Diego Biseswar hebben een plek. Daarnaast zijn oud-Excelsiorspelers Roland Alberg, Ryan Koolwijk en Nigel Hasselbaink bekende namen in onze regio.

Gorré

De Surinaamse voetbalploeg is de laatste jaren aan een sterke opmars bezig. Redan benadrukt dat Gorré de grote man achter het Surinaamse succes is. "In de afgelopen drie jaar heeft hij iets neergezet. Het was zijn droom om Suriname voetballend op de kaart te krijgen."

Luciano Narsingh en Iwan Redan | Foto: Rijnmond

Er lijkt een drive overgeslagen bij voetballers met Surinaamse roots, merkt Redan. "De mogelijkheid is er nu om iets terug te doen voor het land voor de voorouders", zegt de performance coach van Suriname. "Ik denk dat er een basis is gevormd om hier in de toekomst op voort te borduren."

'Ik geloof daar heilig in'

In de eerste kwalificatieronde voor het WK Voetbal van 2022 in Qatar heeft Suriname een haalbare kaart met Aruba, Bermuda en de Kaaimaneilanden. Alleen Canada vormt in deze groep een lastige horde voor Suriname. Beide teams zijn na drie kwalificatieduels nog ongeslagen en staan woensdagnacht voor het eerst tegenover elkaar.

"We moeten genieten van het moment en de kans. We moeten ons huid zo duur mogelijk verkopen, zodat mensen van goede huizen moeten komen als ploegen van ons willen winnen", zegt Redan, die een groot feest verwacht als Suriname het WK Voetbal haalt.

Redan is heel ambitieus met Suriname. "We hebben genoeg kwaliteit om hoge ogen ermee te gooien. Ik denk dat, als we een goede dag hebben, we iedereen kunnen verslaan. Daar geloof ik heilig in. Ik zie altijd kansen", zegt hij.