Zeegers (D66) schrikt van dreigementen richting voorstanders Feyenoord City: 'Stap te ver'

De fractievoorzitter van D66 merkt de gespannenheid rondom het dossier van Feyenoord City. Zelf is ze voorstander van het plan. "Zelf merk ik het vooral online op Twitter. Gelukkig heb ik dit soort dingen nog niet meegemaakt. Er zijn andere mensen die wel wat meer bedreigingen ontvangen, maar volgens mij nog niet aan de deur zoals gisteren." Zeegers roept op aangifte te doen vanwege deze dreigementen.

"Totaal belachelijk en dit gaat een grens voorbij", laat een woordvoerder van Feyenoord schriftelijk weten. Of ook bestuurders van de Rotterdamse club zijn bedreigd, wil hij niet zeggen. "Als dat al zo zou zijn, dan doen we daar geen uitlatingen over."

'Weinig voorstanders durven in te spreken'

Volgende week mogen Feyenoord-supporters inspreken in de gemeenteraad van Rotterdam over Feyenoord City. Dat gebeurt alleen in de middag en niet in de avond. "Zodat de politie snel ter plekke kan gaan als er toch iets mis gaat", legt Zeegers uit. "We moeten ons alleen niet laten intimideren. Dat kan gewoon niet."

Niet iedere Feyenoord-fan kan in de raad inspreken. De belangstelling is groot, merkt Zeegers. Er waren namelijk meer dan zeshonderd aanmeldingen. Dat aantal is teruggebracht naar 64 sprekers. "Uit die zeshonderd is een insprekerlijst samengesteld van 64 insprekers, dit is onder andere gebeurd door middel van een loting", zegt Zeegers.

"Ik hoop dat we erop kunnen vertrouwen dat we dit op een goede manier kunnen doen. Je mag je hier niet door laten intimideren. Dat is echt een ondermijning van de democratie. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden."

Niet alle fans durven zich, uit angst, voor of tegen een nieuw stadion uit te spreken, denkt Zeegers. "Er zijn veel fans die tegen een nieuw stadion zijn, die het op een fatsoenlijke manier weten te communiceren. Er zijn ook voorstanders die niet durven in te spreken. Weinigen zullen inspreken, maar die hebben wel gemaild of gebeld."

