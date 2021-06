Honkballers Neptunus dromen al van de Olympische Spelen, maar zitten nog in de wachtkamer voor het OKT

"We zijn er nog steeds druk mee bezig", vertelt bondscoach Evert-Jan 't Hoen. "Er was heel veel te doen rond het toernooi. Het zou eerst in Taiwan zijn, maar daar was een corona-uitbraak dus mocht er niemand het land in. Toen is het toernooi verzet naar Mexico. In Taiwan zijn meer quarantainemaatregelen, als je dan spelers uit profcompetities meeneemt zouden die drie weken weg zijn. In Mexico zal die tijd korter zijn."

't Hoen moet zijn spelers voor het Nederlands honkbalteam overal vandaan halen. Onder meer uit de Amerikaanse Minor League, het niveau net onder de Major League. Maar die spelers krijgen lang niet altijd toestemming van hun clubs om een paar weken te vertrekken. "We zijn nu nog druk bezig met de clubs in Amerika en de spelers daar."

Bondscoach Evert-Jan 't Hoen | Foto: Rijnmond

Zondagavond hoopt 't Hoen de laatste knopen door te hakken, om vervolgens in de loop van aankomende week zijn selectie bekend te maken. Vindt hij het niet lastig om twee weken van tevoren pas zijn definitieve selectie te kunnen maken? "Klopt, maar dat is gebruikelijk hoor. Iedereen weet: de selectie wordt gemaakt met spelers van over de hele wereld en die wordt altijd pas heel laat bekend. Tuurlijk wil iedereen duidelijkheid, maar je kunt ook nog te maken krijgen met blessures. Dat heeft ook invloed op je selectie."

Niets nieuws

Neptunus-internationals Dwayne Kemp, Diegomar Markwell en Stijn van der Meer maken normaal gesproken wel aanspraak op een selectie voor het OKT. Voor hen is het niets nieuws dat die selectie pas zo laat definitief vorm krijgt. "Nee, vroeger was dat ook zo. We moeten het respecteren. Wij moeten het laten zien op het veld en dat hebben we gedaan", vertelt Markwell. Kemp vult aan: "Met de World Baseball Classis gebeurt het ook, net als op bijvoorbeeld het EK. Het is niets nieuws. De bond wil, net als wij, gewoon met het beste team naar het OKT."

Spanning om uiteindelijk bij dat beste team te horen heeft Kemp niet. Bij zijn 40-jarige ploeggenoot Markwell ligt dat anders. "Het levert toch wel een beetje spanning op. Het is iets dat je graag wil bereiken. Ik heb een goed seizoen gedraaid tot nu toe, dat zou ik met het OKT alleen nog maar beter kunnen maken." Van der Meer: "Ik probeer mijn prestaties te laten gelden. Hoe beter ik speel, hoe groter de kans om de selectie te halen. Ik heb tot nu toe gewoon een goed jaar, ik kan echt niet klagen. Ik hoop dat het genoeg is."

Pittige klus

Op het OKT speelt Nederland vanaf 22 juni tegen Australië, de Dominicaanse Republiek en Venezuela. Uiteindelijk pakt slechts één land een olympisch ticket. Een pittige klus volgens bondscoach 't Hoen. "Het zijn allemaal landen waar je van kunt winnen en verliezen. De kwaliteitsverhoudingen zijn ongeveer gelijk. Ook de andere landen hebben te maken met wie ze mee kunnen nemen."

"Venezuela en de Dominicaanse Republiek hebben afgelopen week al een OKT gespeeld, komen ze over twee weken met dezelfde selectie of niet? Krijgen hun profspelers uit Amerika weer vrij om weg te gaan? Dat moeten we afwachten." Markwell: "De Dominicaanse Republiek en Venezuela heb ik een hele week zien spelen. Ik vond ze niet overdreven sterk, ik denk wel dat we goede kansen hebben."

Kemp steunt de woorden van zijn ploeggenoot: "Als wij een goede voorbereiding hebben spelen we als Nederland zijnde gewoon goede wedstrijden. Iedereen heeft er vertrouwen in en we hebben allemaal één doel: de Olympische Spelen halen."

Droom

En die spelen halen is uiteindelijk voor zowel Kemp, Markwell als Van der Meer een grote droom. "In 2024 is honkbal al niet olympisch meer. Ik weet niet of ik in 2028 nog speel, dus dit is wel een unieke kans", vertelt laatstgenoemde. "Nu is het voor mij persoonlijk de enige kans. Met het deelnemersveld op het OKT hebben we gewoon een goede kans om ons te plaatsen. Het zijn maar drie wedstrijden, als we de drie wedstrijden van ons leven spelen plaats je je gewoon."

Ook Kemp speelde, net als Van der Meer, alle toernooien die je kunt spelen als honkballer. Behalve de OIympische Spelen. "Mijn vader heeft ze wel gespeeld. Ik moet de Olympische Spelen nog even afvinken, zodat ik een beetje de baas ben thuis. En elk toernooi dat je kan pakken wil je ook pakken als honkballer, dus ik denk dat iedereen hetzelfde doel heeft als ik: niet alleen er staan op de spelen maar ook een medaille pakken."

Cherry

Voor Markwell worden de Olympische Spelen van Tokio mogelijk de tweede in zijn inmiddels lange carrière. In 2004 was hij er ook al eens bij, op de Olympische Spelen van Athene. "Je komt topatleten van alle sporten tegen, het is een heel mooie ervaring voor jezelf en de mensen die daar zijn."

"Dit jaar wordt mijn laatste internationaal. Het zou dus de cherry op de taart zijn voor mij om nog een keer de spelen te halen. Hopelijk pakken we het ticket, en daarna een plak om de nek."