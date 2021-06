Politiehelikopter zocht uren naar verstandelijk beperkte man; hij is inmiddels weer terecht

Veel Rotterdammers vroegen zich zondagavond af waarom er een politiehelikopter uren boven het centrum van Rotterdam en Rotterdam-Noord vloog. De politie zocht met man en macht naar een 31-jarige man die vermist werd. Hij is inmiddels weer terecht.

Bij de zoektocht is ook een helikopter ingezet. De man, die in Crooswijk woont, heeft een verstandelijke beperking. Volgens de politie was hij van huis weggelopen.

De politie bedankt iedereen die heeft meegeholpen om de man te vinden.