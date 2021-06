Het weer van vandaag: volop zon en weinig wind

Het is vandaag prachtig zomerweer in het Rijnmondgebied met volop zon. Het wordt 20 graden aan zee en 23 graden in het oosten van de regio. Er waait een zwakke tot aan zee matige noordenwind. Vanavond schijnt eerst nog de zon, vannacht is het tamelijk helder en koelt het landinwaarts af naar 11 graden.