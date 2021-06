In dit liveblog lees je alle ontwikkelingen rond het coronavirus van maandag 7 juni.

- RIVM: 197 nieuwe besmettingen, tiende dag op rij nul besmettingen in Westvoorne

- Marokko opent luchthavens, ook voor (Marokkaanse) Nederlanders

- Gommers: we krijgen ons 'nieuwe leven' terug

- Alle GGD's stempelen coronaprik in gele boekje