Volgens Meral hebben de mensen die niet komen opdagen voor het vaccin ‘rare ideeën over vaccins’, waardoor ze twijfelen over vaccinatie of niet gevaccineerd willen worden. Foute berichtgeving op sociale media en laaggeletterdheid waardoor de mensen geen toegang hebben tot de juiste informatie spelen daarin een rol. Ze lezen bijvoorbeeld geen kranten, luisteren niet naar de radio en kijken niet het nieuws. Dus als ze al informatie krijgen, dan komt dat van anderen. “Van de kinderen, collega’s, familie. En er komt niemand naar ze toe die zegt: die informatie is niet waar. De feiten zijn anders", legt hij uit.

Meral is van mening dat veel inwoners van achterstandswijken daardoor wachten met vaccineren. En dat heeft grote gevolgen. “We zijn nu weken verder en wat we nu zien gebeuren is dat het Franciscus Gasthuis, Maasstad Ziekenhuis en Erasmus MC vol liggen met mensen uit deze wijken. Aan de ene kant gaan we de goede kant op, de cijfers dalen en de vaccins worden volop ingezet. Maar in de achterstandswijken in de grote steden gaat het niet goed”, legt hij uit.



Groente, fruit en een vaccin: huisartsen en GGD zetten 140 prikken op de markt in de strijd tegen 'rare ideeën over vaccins' | Foto: Bunyamin Meral

Informatie over vaccins bij gebed

Om daar wat aan te doen, begon Meral tijdens de nachtgebeden met de ramadan met het informeren van mensen in de moskee. “Ik pakte de microfoon en ik begon te vertellen. Dat heb ik elke avond gedaan. Op die manier heb ik misschien wel duizenden mensen bereikt. Ik kreeg zulke goede feedback. Ouderen kwamen naar mij toe en zeiden: je bent de eerste die naar ons toekomt. We weten echt niet wat we moeten doen. Nu vertelt u ons de feiten, maar we zijn zo blij. Nu gaan we ons inenten.”

Op aandringen van bezoekers van de moskee besloot Meral daarom de massa op te zoeken. ”De markt in Delfshaven bestaat voor meer dan 60 procent uit mensen met een migratieachtergrond. Dat is de doelgroep die ik wil bereiken en dat kan ik alleen op de markt, in moskeeën en bij verenigingen.”

De huisarts deelde zijn idee in een appgroep met huisartsen en kreeg ontzettend veel steun van collega’s in Rotterdam-West en Rotterdam-Noord. Uiteindelijk kreeg hij een groep van dertig professionals samen. “De huisartsen en de GGD hebben het idee omarmd.”

Prikken in een gymzaal bij de markt in Delfshaven | Foto: Bunyamin Meral

Informeren en vaccineren op de markt

Twee weken geleden werd een kraam geregeld en stonden de professionals samen op de markt. “We pakten mensen bij de kraag. We stelden ze vragen over vaccins en zo begon het gesprek. De ene na de andere marktbezoeker kwam bij de kraam staan en stelde vragen.” Dat was volgens Meral een groot succes. “Er zijn mensen die huilden van vreugde. Of die zeiden: het is fantastisch! Deze informatie krijg ik nergens!”

Afgelopen zaterdag kregen de huisartsen steun van de GGD en kregen ze een aantal Pfizer-vaccins. “Op die manier hebben we op de markt zo’n 140 mensen geprikt op een middag. Dat waren allemaal vijftigplussers die nog niet hun eerste prik hadden gehad en twijfels hadden. Zij kregen voorlichting en beslisten ter plekke dat ze een vaccin wilden.”

"We hebben tientallen mensen moeten terugsturen. Dus dit bewijst dat de huisartsen samen met andere professionals in de wijk dit voor elkaar kan krijgen zolang de GGD ondersteunt." De huisartsen zijn nu in gesprek met de GGD over de aanpak van aanstaande zaterdag. "We willen het nog beter gaan doen.”