Lion King? Jungle Book? Bewoners zien 'tijgerkat' op galerij lopen

De agenten troffen een serval aan die uit een woning was ontsnapt. Dat is een katachtige die leeft op de Afrikaanse savanne. Het dier heeft zeer lange poten, een kort staartje, een lange nek en een kleine kop. De vacht lijkt op die van een panter. Het is mogelijk om de dieren als huisdier te houden, maar daar is wel een vergunning voor nodig.

Volgens een agent van de politie Rotterdam kunnen servals agressief worden naar mensen. "De reactie van het dier is als van een kat, alleen omdat dit dier aanmerkelijk groter is, is ook het gevaar iets groter."

Lion King? Jungle Book? Buren zien 'tijgerkat' op galerij lopen | Foto: Politie Eenheid Rotterdam

De agenten hebben de serval met een vangstok gevangen en hem teruggebracht naar zijn baasje. Daar bleek dat de eigenaar inderdaad een vergunning heeft voor het houden van een serval. De dierenpolitie gaat verder onderzoek doen naar de huisvesting van de serval en de vergunning tegen het daglicht houden.