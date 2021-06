Rotterdamse longarts gaat met petitie naar Tweede Kamer voor betere luchtkwaliteit: 'Wij maken ons echt heel erg zorgen'

Tientallen artsen en wetenschappers riepen twee maanden geleden de Haagse politiek op om zo snel mogelijk de luchtkwaliteit te verbeteren. Op sommige plekken in Nederland is de luchtkwaliteit zo slecht dat het grote medische gevolgen heeft, met name voor kinderen. Bij die oproep is het niet gebleven.

Dinsdag gaat longarts Ismé de Kleer van het Franciscus ziekenhuis een deel van de Tweede Kamer toespreken én een petitie aanbieden. “Wij maken ons echt heel erg zorgen”, zegt De Kleer. “Rotterdam is een van de meest vervuilde steden in Nederland en wij maken op dagelijkse basis mee dat kinderen last hebben van vervuilde lucht.”

Het gevolg daarvan is dat veel kinderen met astma volgens de longarts niet kunnen buitenspelen wanneer er veel smog in de lucht hangt en het windstil is. Ook zorgen de klachten volgens De Kleer voor meer schoolverzuim, waardoor kinderen minder kansen in het leven hebben.

De wetenschappelijke artikelen, het bewijs, stapelen zich volgens De Kleer op. “Bij een op de vijf kinderen met astma in Nederland is dat direct gerelateerd aan de slechte luchtkwaliteit in hun leefomgeving. Dat is wel heel verontrustend en de reden van ons manifest.”

Het manifest van de artsen en wetenschapper is de afgelopen twee maanden ondertekend door veel verschillende partijen, zoals milieu-, politieke en artsenorganisaties. “Daar zijn we ontzettend blij mee. Wij pleiten ervoor dat gezondheid en milieu verbonden worden in alle discussies die het nieuwe kabinet aan moet gaan, bijvoorbeeld de energietransitie en het stikstofdossier.”

Om dat voor elkaar te krijgen, zouden de artsen en wetenschappers graag zien dat er iemand wordt aangesteld die het aspect gezondheid in de discussies naar voren kan brengen. “Want het is heel hard nodig dat de belangen van onze kinderen worden vertegenwoordigd.”