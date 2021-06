16-jarige inbrekers vast na mishandelen bewoner

Drie inbrekers die in de nacht van zondag op maandag hun slag wilden slaan in een woning aan de Ooster Lekdijk in Krimpen aan den Lek, hebben de bewoner mishandeld toen hij hen opmerkte in zijn huis. De 39-jarige man werd geslagen toen hij naar de inbrekers riep.

De drie - twee 16-jarige jongens uit Rotterdam en een 37-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats - vluchtten na de mishandeling in een auto. Op de Zuidbroekse Opweg in Lekkerwerk werden ze aan de kant gezet door de politie en gecontroleerd.

In hun wagen bleek elektrisch gereedschap te liggen, waarop het drietal is aangehouden. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het gereedschap, want deze kwamen niet uit de woning aan de Ooster Lekdijk. De inbrekers hadden daar wel gereedschap verzameld om te stelen.