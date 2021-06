GGD gaat vaccinatielocaties afbouwen na prikpiek in juni

GGD Rotterdam-Rijnmond gaat vanaf juli een aantal vaccinatielocaties sluiten. "We zijn dan over de grootste vaccinatiepiek heen", zegt de GGD. Er zijn dan nog 10 plaatsen waar je een prik kunt halen. Het waren er 14.

In de maand juni 2021 gaat de GGD Rotterdam-Rijnmond 14.000 prikken per dag zetten. Dat wordt gezien als het hoogtepunt van de enorme vaccinatieactie. Na die piek in juni loopt het aantal prikken per dag sterk terug, waardoor de GGD denkt minder locaties nodig te hebben.

Vanaf 5 juli sluiten de volgende locaties: Lansingerland, Maassluis, Nissewaard en Sommelsdijk. Na deze eerste vier sluitingen bouwt de GGD verder af in locaties. Maar welke prikplaatsen dat zijn en wanneer ze dicht gaan, is afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie.

Is het niet een beetje te vroeg om al tot sluiting over te gaan? GGD: "Nee want de groep niet gevaccineerden wordt steeds kleiner en jonger. Zo groot als de piek in juni, wordt het echt niet meer."

Maar als het nou opeens storm loopt met mensen die toch nog een prik willen, kan dat dan nog wel? "Als we in of na de zomermaanden zien dat het nodig is om gericht in gebieden te vaccineren, dan organiseren we daar mogelijkheden voor", benadrukt de GGD.

In Rotterdam-Rijnmond zijn op dit moment 12 vaccinatielocaties: Schiedam, Spijkenisse, Sommelsdijk (Goeree-Overflakkee), Rotterdam (de Van Nellefabriek, aan de kade bij het SS Rotterdam en Schuttersveld), Capelle a/d IJssel, Barendrecht, Maassluis, Poortugaal, Ridderkerk en Vlaardingen. Vrijdag 11 juni opent de vaccinatielocatie in Hellevoetsluis, daarna opent de locatie in Lansingerland nog. Lansingerland is dus maar een aantal weken open.