Dressuurploeg Team NL voor CHIO bekend

De dressuurploeg van Team NL voor de landenwedstrijd op het CHIO Rotterdam is bekendgemaakt. Bondscoach Alex van Silfhout heeft geen verrassingen in zijn selectie opgenomen. De Gorinchemse Emmelie Scholtens is er zoals bekend niet bij. Haar paard Desperado heeft een blessure opgelopen. Zij mist daardoor ook de Spelen in Tokio.

De Nederlandse equipe bestaat uit Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Dinja van Liere. Zij zullen Nederland vertegenwoordigen in Rotterdam. Bondscoach Van Silfhout ziet het CHIO, naast het NK Dressuur van afgelopen weekend, als tweede officiële observatiewedstrijd geldt voor de Olympische Spelen in Tokio. “Het NK heeft laten zien waar alle combinaties op dit moment staan. Mijn keuze voor het CHIO is daarop gebaseerd en was dan ook niet heel moeilijk. Edward Gal zal GLOCK’s Total U.S. rijden, Hans Peter Minderhoud start op GLOCK’s Dream Boy N.O.P. en Dinja van Liere met Hermès", aldus Van Silfhout.

De deelnemers aan de Nations Cup tijdens het CHIO Rotterdam rijden op donderdag 1 juli allemaal de Grand Prix. Op zaterdag 3 juli zullen twee van de drie teamcombinaties van start gaan in de Grand Prix Special en één in de Grand Prix Kür. De resultaten zullen gezamenlijk de eindstand in de Nations Cup bepalen.

De samenstelling van het springruiterteam van TeamNL dat in actie gaat komen tijdens het CHIO Rotterdam wordt later bekend gemaakt.

Het CHIO wordt dit jaar van 1 tot en met 4 juli verreden in het Kralingse Bos. Voor alsnog is er geen publiek welkom.