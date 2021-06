Hoe gezond is Hummus uit de supermarkt?

De consumentenbond over het hummus onderzoek in supermarkten

Hummus of 'Hoemoes' uit de supermarkt eten wij in Nederland graag als broodbeleg. De kikkererwtenspread uit het Midden-Oosten halen we vooral uit de supermarkt. Hoog tijd voor een gezondheidstest besluit de Consumentenbond. Ze bekijken de ingrediënten en de kwaliteit.

Babs van der Staak, expert bij de consumentenbond op het gebied van gezondheid en voeding, heeft 78 soorten hummus in de supermarkten bekeken. "Je ziet steeds meer smaakjes zoals rode biet, avocado, gegrilde groente, mango, pompoen, je kunt het zo gek niet bedenken. Ik was erg benieuwd naar de samenstelling. Wat komt er overeen met het oorspronkelijke recept?

Tradioneel zit er zeker zeventig procent kikkererwten, en vijftien procent tahin (pasta van sesamzaad) in hummus. Wat citroen, weinig tot geen zout en de olie moet er pas achteraf een beetje overheen. "De samenstelling van de supermarkthummus wijkt best veel af van het origineel. Maar de helft bestaat uit kikkererwt, er zit weinig tahin in en juist veel olie en veel zout."

Supermarkthummus is ongezonder

Daardoor is de supermarkthummus vaak ongezonder. "De varianten met groente doen het dan beter qua gezondheid en die met fruit weer wat minder goed. De groentevariant krijgt een A, die met fruit een C. En over het algemeen zijn de A-merken echt ongezonder dan het huismerk."

Zelf maken is altijd het gezondst, maar dat kost wat tijd. "Op de traditionele manier moet je gedroogde kikkererwten eerst een nachtje laten weken, wat zuiveringszout erbij, uit laten lekken… en dan moet je nog met het recept beginnen!"