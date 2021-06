Twee concerten in de Kuip van Pink Floyd leveren bijzonder fotoboek op

Charles Beterams over zijn boek 'Pink Floyd in de Kuip '88'

Een boek over twee spectaculaire concerten in de Rotterdamse Kuip van de band Pink Floyd in 1988. "Het boek moet een soort fotoalbum zijn voor de mensen die erbij zijn geweest", zegt de Barendrechtse schrijver Charles Beterams.

De Engelse band Pink Floyd is regelmatig in Rotterdam geweest. In de begintijd in de jaren zestig traden ze op in het oude Ahoy, later stonden ze in De Doelen, ze waren bij het popfestival van Kralingen in 1970 en speelden in het vernieuwde Ahoy in 1971 en in 1977. Daarna een hele poos niet, tot in 1988. Toen kwam de band voor twee concerten naar de Kuip.

?En over die twee concerten, in juni 1988, verschijnt deze week een boek, gemaakt door Charles Beterams. "Enerzijds kunnen mensen zich er nog heel veel van herinneren en er is heel veel materiaal beschikbaar. Ook de periode was bijzonder om over te schrijven. Het was een rare tijd voor Pink Floyd. In de jaren tachtig kreeg je voor het eerst allemaal grote stadionconcerten. Ahoy was in die tijd al groot maar dat waren 8000 mensen. Een stadion waren er opeens 50 duizend man",

In de Kuip waren veel grote concerten die tijd. In juni 1988 traden ook Micheal Jackson en Bruce Springsteen op. "Pink Floyd werd in die tijd geassocieerd met het grootste popspektakel ooit. Ze stonden sowieso al bekend om hun lichtshows en mooie geluid en dat konden ze natuurlijk ook goed overbrengen in stadions. "

Vliegtuigjes en een zwevend bed

"Maar ze waren in 1988 tien jaar uit de running geweest als concertband en ze moesten als het ware weer opnieuw beginnen. Eigenlijk lag de band op zijn gat, want belangrijk lid Roger Waters was er inmiddels ook uit gestapt Dus de beste mensen en de beste apparatuur werden gebruikt. Alles tot in de puntjes geregeld. Het kostte heel veel geld en de voorbereidingen duurden wel een jaar."

Het concert zelf was een waar spektakel. "Wat de meeste bezoekers zich nog wel kunnen herinneren is dat er opeens twee vliegtuigjes overvlogen. Die jongens van Pink Floyd vonden het wel mooie geluidseffecten. Ze namen het geluid, het ronken over de Kuip in met hun instrumenten. Het was allemaal perfect getimed. Dat moet een geweldige ervaring zijn geweest.", mijmert Beterams.

"Ze hadden ook een bed wat ze met een kraan zo het stadion in lieten zweven bijvoorbeeld. Pink Floyd had geweldige licht- en lasershows en vuurwerkshows , dat was toen ook vrij nieuw. Fotografen mochten ook alles nog vastleggen in die tijd."

Beterams zelf was er niet bij. "Ik woonde toen als 16 jarige in Limburg". Maar gelukkig heeft hij de foto's nog en zijn boek:

'Pink Floyd in de Kuip 1988' ligt vanaf vrijdag 11 juni 2021 in de boekhandels.