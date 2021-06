Politieman Molenlanden 'knuffelde kinderen alsof het mijn ouders waren'

In zijn telefoon werd ook kinderporno gevonden. Hij wordt verder verdacht van grooming en van het raadplegen van politiesystemen voor familie en bekenden.

De verdachte ontving veel jongens bij hem thuis om te gamen. Ook buurtbewoners was dat opgevallen. "Ik kende hen en hun ouders al heel lang", zegt de voormalige agent. "Het was dom om een knuffel of kus te geven. Ik had daar geen seksuele gedachten bij. Het was alsof ik mijn vader of moeder een zoen gaf."

Justitie wijst erop dat er seksuele chats waren met jongens en dat zij ook punten konden verdienen, als zij een afbeelding van hun geslachtsdeel stuurden. Die punten konden ze dan verzilveren bij de games. Justitie ziet dat als grooming.

De man gaf aan nieuwsgierig te zijn naar de seksuele ervaringen van de jongeren. Hij voelde zich bij hen vaak prettiger dan bij leeftijdsgenoten. Zij vroegen niet: 'waarom heb je geen vriendin?'. Het was minder confronterend.

De ontslagen politieman uit Molenlanden was vrijwilliger bij de scouting, de speeltuin- en voetbalvereniging. Hij gaf toe dat hij vaak in de buurt was van jonge kinderen. "Er zit een kut-tak in mijn hoofd die maakt dat ik val op jonge jongens. Maar bij de scouting en zo ben ik er niet eens mee bezig." Deskundigen hebben vastgesteld dat hij een pedofiele stoornis heeft.

Justitie wil dat hij behandeling krijgt, zolang als de reclassering het nodig vindt. Verder mag hij geen contact opnemen met de jongens uit deze strafzaak en moet hij omgang met minderjarigen vermijden.

De officier van justitie benadrukte dat het hier geen grote zedenzaak betreft. Meneer scheerde steeds langs het randje en soms ging hij erover heen. Zijn advocaat zei blij te zijn met dit perspectief. Meerdere jongens zeggen geen nare ervaringen te hebben gehad en geven aan hem altijd als een grote broer te hebben gezien.

De rechter in Rotterdam doet op 21 juni uitspraak.