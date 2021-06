Fansite Feyenoord: vooral afkeuring voor 'hersenloze jankmuilen' die voorstanders Feyenoord City intimideren

Gesprekken over Feyenoord City zijn afgelast | Foto: MediaTV/OMA

Op FR12, een van de grootste Feyenoordfansites, hebben de meeste supporters geen goed woord over voor de intimidatie-acties van tegenstanders van Feyenoord City. "Ze zijn de stroop die de vooruitgang tegenhoudt, de nagels aan de doodskist."

Het nieuws over de intimidatie en bedreiging van politici, de directie van Feyenoord en de de architect is een hot topic op FR12. Honderden reacties levert het op.

Op de site communiceren supporters niet onder hun eigen naam. Ze gebruiken zogeheten nicknames als Baksteen, DuZone, Southsider, Orgullo en Koekwaus.

Een enkeling noemt de activisten 'stuk voor stuk helden'. En een ander kan wel om de acties lachen. "Hahaha, geen medelijden. Voorstanders (van Feyenoord City - red.) zijn toch geen Feyenoorders dus..."

Kleuters met capuchons



Maar op de site domineert de afkeuring voor 'die kleuters met capuchons'. Zoals: “We moeten zo snel mogelijk af van deze ‘supporters’. Ze zijn de grootste ziekte van onze club, de stroop die vooruitgang tegenhoudt, de nagels aan de doodskist."

Een ander kwalificeert de intimiderende groep als 'hersenloze jankmuilen die denken op deze manier hun zin te kunnen krijgen'. En een volgende oppert: “Wordt het niet eens tijd om dit soort idioten eens af te stoten als legioen zijnde? Dat je met zijn 30'en bedenkt om zo'n gezin te gaan intimideren... Hoe kom je erbij!"

Anderen maken zich zorgen over de gevolgen van de acties. "Raar hè, dat het lastig is om capabele mensen voor bestuursfuncties te vinden? Gek hè, dat grote bedrijven en Nederlandse multimiljonairs niet in de rij staan bij onze club?”

“Dit zijn dezelfde muppets die het maar zo vreemd vinden dat Feyenoord geen betere sponsors weet te vinden dan Droomparken en Qurrent", vult een ander aan. "Die dan weer vinden dat het bestuur tegen de muur moet vanwege wanbeleid. Vind je het gek als de club continu wordt geassocieerd met kansloze paupers ( )?!.”

Doellijnen van coke

Soms plopt een vergelijking met Ajax op, waar het bestuur veel meer in overleg zou treden met de 'harde kern.' "Bij ons willen ze zo snel mogelijk af van de harde kern. Daar zit het verschil."

Reactie: "Logisch als dit mensen zijn die andere mensen aan huis bedreigen. Kijk, dan pak je het als harde kern niet goed aan en krijg je de schijn tegen."

En een ander daarna: "Zo lang bedreigingen schering en inslag zijn, zou het ook wat vreemd zijn als de directie lekker gaat koffiedrinken met die lui, toch? Goedemiddag meneer, u heeft zojuist mijn ruiten ingekegeld, wilt u suiker en melk bij de koffie?"

"Doet me goed dat een grote meerderheid van de supporters tegen dit tuig lijkt te zijn", concludeert een van de schrijvers. "Ik ben al een tijdje klaar met deze figuren. Misschien kunnen ze zelf een club oprichten en in de Kuip blijven spelen. Dan heb je een zesdeklasser die in een stadion voetbalt, met doellijnen van coke."