Man gewond bij steekpartij op de Grotemarkt in Rotterdam; politie houdt 34-jarige man aan

Op de Grotemarkt in Rotterdam Centrum is maandagavond na zeven uur ruzie ontstaan waarbij een 45-jarige man gewond is geraakt.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de politie zou er ruzie zijn ontstaan tussen een groep mensen die op de Grotemarkt bij elkaar stond.

Toen de agenten op de melding afkwamen was de verdachte vertrokken. Er is met politiehelikopter naar hem gezocht. Hij kon even later worden aangehouden.