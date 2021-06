19-jarige automobilist komt om bij ongeluk op de A15

Een 19-jarige automobilist uit Zwijndrecht is in de nacht van maandag op dinsdag om het leven gekomen op de A15 na een ongeluk. Volgens de politie is de bestuurder bij de afslag Hendrik-Ido-Ambacht/Ridderkerk uit de bocht gevlogen, over de kop gevlogen en vervolgens uit de wagen geslingerd.