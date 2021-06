Het weer van vandaag: zonnig en warm

Vandaag is het zonnig in het Rijnmondgebied, vanmiddag ontstaan landinwaarts weer een paar stapelwolkjes. Het blijft droog en het wordt warm. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Er staat een zwakke noordoostenwind, vanmiddag aan zee een matige noordwestenwind.

Vanavond is het eerst nog zonnig, de nacht verloopt helder. Er staat nauwelijks wind en de temperatuur daalt naar 12 graden.

Morgen schijnt de zon volop en vormen zich landinwaarts een paar onschuldige stapelwolkjes. De kust is gevoelig voor mist en of lage bewolking vanaf zee. Het wordt 21 graden aan zee en 25 graden in het oosten van de regio. Er staat een zwakke tot matige westenwind.

Vooruitzichten

De komende dagen zit het zomerweer stevig in het zadel. Er is flink wat zon en het blijft droog. Alleen op vrijdag en zaterdag is er wat meer bewolking aanwezig. In de middag wordt het 21 graden langs de kust en plaatselijk 25 graden landinwaarts. Er staat de gehele periode maar weinig wind, zodat het warmer aanvoelt dan de thermometer aanwijst. De zonkracht bedraagt 7, wat betekent dat je na tien tot vijftien minuten al kan verbranden. Het motto luidt dan ook: smeren en nog een keer smeren!

Gemiddelde temperatuur

Tussen 11 en 20 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,2 graden en de minimumtemperatuur 11,0 graden. Er valt gemiddeld 24,1 mm neerslag.