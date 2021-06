Hogeschool Inholland spreidt lessen om druk op openbaar vervoer te verlichten

Hogeschool Inholland gaat de lessen spreiden om te voorkomen dat studenten in het nieuwe studiejaar weer massaal tegelijk met het openbaar vervoer reizen. Het gaat om een samenwerking tussen de hogeschool en vervoersmaatschappijen RET, NS en HTM. Het is de eerste onderwijsinstelling die hierover afspraken heeft gemaakt met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

Volgens de metropoolregio is het belangrijk dat zulke afspraken er zijn, omdat op die manier de capaciteit van het openbaar vervoer over de hele dag optimaal benut kan worden. Dat is niet alleen goed voor de reiziger, maar ook nog eens financieel efficiënt. Christel Mourik van MRDH hoopt dat andere onderwijsinstellingen het goede voorbeeld van InHolland zullen volgen. "De spreiding van lestijden is belangrijk voor een goed bereikbare regio door de dag heen."

Momenteel is nog maar weinig onderwijs op locatie mogelijk, vertelt bestuursvoorzitter Bart Combee van Inholland. "Studenten mogen ongeveer één dag per week naar school en er wordt niet veel in de spits gereisd, want dat spreiden we nu ook al. Maar straks in september mogen we weer normaal open en wordt als het goed is de anderhalve meter afstand opgeheven. Alle studenten kunnen dan op een normale, ongehinderde manier onderwijs hebben, maar dat gaat wel druk op het openbaar vervoer en onze gebouwen leveren."

'Benauwd voor de drukte'

De hogeschool heeft daarom met de metropoolregio afgesproken de lestijden dusdanig aan te passen, dat niet iedereen rond 08:30 uur op school aankomt. Zo gaat de ene opleiding om 08:30 uur beginnen, de tweede om 09:00 uur en de volgende weer een half uur later. "Degenen die dan als eersten zijn begonnen, gaan ook als eersten weer het gebouw uit", legt Combee uit. "Dan ontlast je het openbaar vervoer en het is ook beter voor de volksgezondheid. Onze docenten en studenten willen aan de ene kant graag weer naar onze locaties toe, maar sommigen zeggen ook dat ze een beetje benauwd zijn voor die drukte. Op deze manier hopen we dat te spreiden."

Volgens Combee is het een hele puzzel voor de onderwijsinstelling die niet alleen vestigingen heeft in Rotterdam en Dordrecht, maar ook locaties tot aan de kop van Noord-Holland. "Het belangrijkste is dat het rooster aansluit bij de behoefte van de opleiders. Je moet er wel voor zorgen dat een praktijkles in een praktijklokaal plaatsvindt bijvoorbeeld. Dat is echt een vak."

Combee is blij dat het onderwijs op locatie in ieder geval binnenkort weer volledig kan. "We hebben het gered, maar je merkt dat mensen snakken naar persoonlijk contact. De studententijd gaat deels om studeren, maar ook om het sociale leven eromheen. We zijn blij dat we dat kunnen faciliteren, maar we zijn nog niet van corona af. We moeten ons maatschappelijke steentje bijdragen en als we dat kunnen doen door de roosters te spreiden, dan hebben we onze studenten, de samenleving én de vervoerders geholpen."