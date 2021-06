Kijk hier naar indrukwekkende foto's van Dordrecht vanuit de wolken tussen 1950 en 1990

Crabbehof en Wielwijk rukken op en 'annexeren' het ene na het andere weiland. Sterrenburg breidt zich uit over het polderlandschap. De Staart walmt nog van de zware industrie en de Indische Buurt wordt voor een groot deel gevormd door het Gemeentelijk Ziekenhuis. Bij het zien van de foto´s is haarfijn te zien hoe Dordrecht en de Drechtsteden tussen 1950 en 1990 in rap tempo groeit. Vast ijkpunt wordt gevormd door de Grote Kerk: die blijft altijd hetzelfde.



De Grote Kerk in de winter van 1956 | Foto: Bart Hofmeester

Hoe snel de verandering gaat, merkte ook journalist en schrijver Niels Dekker. "Ik ben geboren in Dubbeldam. Het was leuk om mijn dorp van toen te zien, maar ook om de veranderingen te ontdekken. Bij sommige delen van Crabbehof denk je soms: hoe hebben ze dat kunnen doen? Dat is letterlijk opgetrokken uit Rotterdams puin. Je ziet dat er juist daar nu gesloopt wordt. Op andere plekken is het juist fantastisch dat ze het hebben aangepast." Zo verschijnt er binnen sommige stukken van de stad steeds meer groen.



De koude oorlog

In een periode van veertig jaar tijd maakte fotograaf Bart Hofmeester miljoenen foto´s vanuit de lucht. Er stond permanent een vliegtuig voor hem klaar om op te kunnen stijgen bij goed weer en hij vloog kriskras over Nederland. Daarbij deed hij ook regelmatig Dordrecht en omgeving aan. Uitgever Peter Egge van het fotoboek: "de foto's zijn in de tijd van de Koude Oorlog gemaakt. In deze periode moesten alle foto's via het Ministerie van Defensie worden goed gekeurd, omdat de Russen met deze informatie konden binnenvallen. Dat kostte nogal wat tijd, " Zo mochten delen van de havens in de Drechtsteden niet worden gepubliceerd in foto's.



Dordrecht is een heerlijke stad om bij te zwijmelen vanuit de wolken. Zo benoemt Dekker het postkantoor. "Het afbreken vind ik een eeuwige zonde. Op de luchtfoto's zie je pas echt hoe mooi dat gebouw was en hoe goed het paste in de omgeving. Ik hoorde dat natuurlijk wel eens van oudere Dordtenaren, maar nu zag ik het goed met eigen ogen." Toegegeven: het centrum van Dordt en de landelijke gebieden eromheen zijn een lust voor het oog. Eerder al waren de schoonheid van Rotterdam en het Rijnmond-gebied van bovenaf te zien.



De foto's komen uit een archief van Bart Hofmeester, aangekocht door fotobureau Roel Dijkstra in Vlaardingen. De foto's zijn allemaal gedigitaliseerd. In totaal zijn er twee miljoen foto's en negatieven. In het boek van Dordrecht zijn daar 280 van gebruikt. "Er zijn nog genoeg foto's om een hoop boeken mee te vullen", concludeert uitgever Egge.