Aboutaleb gelast alle gesprekken over Feyenoord City af wegens bedreigingen en intimidatie

'Op het stadhuis voelt niet iedere betrokkene zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City', zo staat in een verklaring van de gemeente Rotterdam. "In de afgelopen weken zijn er, in aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dat is ontoelaatbaar", aldus burgemeester Aboutaleb.

De driehoek, burgemeester, politiechef en hoofdofficier van Justitie, is vastbesloten om stevig op te treden om zo het democratisch proces doorgang te laten vinden. Wanneer de gesprekken in de raad wel doorgaan is nog niet bekend.