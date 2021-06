Twee Amsterdammers langer vast voor reeks beschietingen op panden van één familie

De eerste beschieting was bij een restaurant van de familie aan de Nieuwe Binnenweg. Meerdere ramen werden beschoten. Een dag later was het raak bij een bedrijfspand aan de Abraham van Stolkweg, waar op dat moment de eigenaar van het restaurant verbleef. Ook waren er beschietingen op de Sint Jacobstraat en op het woonhuis van de familie in de Capelse wijk Fascinatio. Twee dagen later was het daar opnieuw raak.

Over de aanleiding voor de beschieting is nog niets bekend. De politie heeft eerder videobeelden verspreid van de schutter. Daarop is te zien dat hij het restaurant en bovenliggende etalage aan de Nieuwe Binnenweg onder vuur neemt.