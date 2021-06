Groot dilemma met warm weer: hooikoorts of corona? Zo herken je het verschil

Veel mensen twijfelen of ze hooikoorts of corona hebben. | Foto: Pixabay

Jeukende ogen, snotneus met waterig snot of kriebelige hoest: mensen met hooikoorts hebben er veel last van met dit warme, droge weer. Maar niet alleen dat, ze zijn ook bang dat ze corona hebben. Het is een dilemma van veel patiënten, zegt huisarts Jeanette Caljouw uit Ridderkerk. “Veel hooikoortsmedicatie werkt niet goed genoeg, dus denken mensen dat ze corona hebben.”

De klachten van het coronavirus en hooikoorts kunnen veel op elkaar lijken. Juist dat maakt het extra moeilijk voor patiënten om te weten of ze hooikoorts hebben of besmet zijn geraakt met het virus. Iets wat huisarts Caljouw dagelijks meemaakt in haar praktijk. “Er zijn veel twijfels over wat het nu is.”

Ook Madeleine, GGD-arts bij Rotterdam-Rijnmond, merkt dat. Toch benadrukt ze dat er een aantal verschillen zijn tussen hooikoorts en corona. "Hooikoorts kenmerkt zich door jeukende en waterige ogen, een loopneus, verstopte neus en niezen. Het ontstaat vaak door een allergische reactie op stuifmeel van bepaalde planten, grassen en bomen. De klachten worden vooral uitgelokt door zonnig en droog weer in de lente of zomer."

Caljouw voegt daaraan toe dat vermoeidheid ook een typische klacht is van hooikoorts. “Het hele gebied van je voorhoofd tot je kin kriebelt, je wangen kriebelen, achterin in je keel kriebelt het. Daar word je wel moe van”, legt ze uit.

Verschil klachten

In tegenstelling tot hooikoorts, horen volgens Madeleine bij corona klachten als neusverkoudheid, keelpijn, reuk- of smaakverlies, koorts en hoesten. "Ondanks de verwarrende naam past vooral koorts niet bij hooikoorts, maar wel bij corona", zegt ze. Huisarts Caljouw bevestigt dit. Ook plotseling reuk- of smaakverlies is een typische klacht die hoort bij corona en niet bij hooikoorts.

Een paar klachten, zoals een loopneus, verstopte neus en niezen zijn klachten die kunnen voorkomen bij corona en hooikoorts. "Hoesten is een typische klacht voor corona, maar kan in sommige gevallen ook voorkomen bij hooikoorts. Vooral als de hoest plotseling ontstaat en niet weggaat, past het meer bij corona dan bij hooikoorts", zegt Madeleine.

Meer twijfelaars

Caljouw krijgt veel mensen in haar praktijk die twijfelen. "Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat hun medicatie tegen hooikoorts niet meer werkt", vertelt ze. De huisarts snapt dat, maar legt uit dat dit kan liggen aan de huidige omstandigheden: “Het is next level droog op dit moment: het gras is droog, het is heel warm en de pollen knallen eruit. Dus dat medicijnen niet goed genoeg werken, kan daarmee te maken hebben.”

Ook Madeleine merkt dat, nu we midden in het hooikoortsseizoen zitten, meer mensen naar de afsprakenlijn bellen voor coronatesten. Dit ligt volgens haar niet zozeer aan de twijfels van mensen zelf, maar aan de bezorgde omgeving. "Als ze niet weten dat iemand hooikoorts heeft, maken ze zich zorgen."

Tip

Blijf je toch twijfelen, dan heeft Caljouw een duidelijke tip: “Als jeuk en niezen op de voorgrond staan, is de kans het grootst dat je hooikoorts hebt. Maar heb je koorts of veel last van je keel, dan moet je eerder denken aan corona.”

Madeleine raadt aan om prikkels die hooikoorts veroorzaken te vermijden. Bijvoorbeeld door bij warm, winderig en droog weer niet naar buiten te gaan of een zonnebril te dragen. Ook is het goed om af te wachten of de medicijnen werken. "Gebeurt dit niet? Dan is het goed om je alsnog te laten testen op corona."