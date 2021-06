Oeigoerse kok uit Rotterdam serveert een ‘avondje gerechtigheid’

De Oeigoeren zijn een Islamitische minderheid in China. Door de box kunnen mensen een beetje van hun cultuur te proeven. Met de opbrengst kan Amnesty wereldwijd mensen helpen waaronder de Oeigoeren in China.

In de box zit alles om zelf een Oeigoers driegangendiner van chef-kok Zainidin Tursun te bereiden. Hij heeft een Oeigoers restaurant in Rotterdam en zet zich al jaren in voor de Oeigoeren in China. Hij wil graag de situatie daar verbeteren omdat hij zelf ooit heeft moeten vluchten omdat hij Oeigoer is.

Typisch Oeigoerse gerechten hebben Turkse en Aziatische invloeden. Bekende gerechten zijn Pidigan Qorumisi, gestoomde aubergine met szechuanpeper en steranijs en Polo (de koning van de Oeigoerse tafel): langzaam gegaarde rijst met kikkererwten en noten of lamsvlees.

In de box zit naast eten, ook informatie over de situatie in China en de schrijnende verhalen van deze onderdrukte groep. Ook Kaherman Tursun, de broer van kok Zainidin, is blij met de boxen die ze nu via Amnesty hebben kunnen maken. "Wij kunnen via deze maaltijdbox veel vertellen over waar wij vandaan komen en wat typisch Oeigoers is. Maar ook wat onze cultuur is en wat er aan de hand is in China."

De maaltijdbox 'avondje gerechtigheid' | Foto: Rijnmond

Geen contact meer met familie

Omdat de Chinese overheid Oeigoeren oppakt en naar heropvoedingskampen stuurt zijn Zainidin en zijn broer Kaherman gevlucht naar Nederland. Ze hebben al twintig jaar geen contact meer met het thuisfront. Volgens Elke Kuijper van Amnesty International is het heel gevaarlijk om contact te hebben met familie die nog in China woont omdat de overheid dit vaak afstraft.

De maaltijdbox ‘avondje gerechtigheid’ is een pilot en loopt nog tot donderdag 17 juni. Alle informatie over de box is te vinden op de website van Amnesty International.